Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội kiến Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Piere Lacroix.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong cuộc hội kiến, Phó Tổng Thư ký LHQ Jean-Piere Lacroix đánh giá cao chủ trương ủng hộ và sự tham gia tích cực, hiệu quả của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ thời gian qua; hoan nghênh các cam kết của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan của LHQ, nhất là việc tăng tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự đồng hành của LHQ với Việt Nam trong 49 năm qua, kể từ khi Việt Nam là thành viên của LHQ; nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng và không thể phủ nhận của LHQ trong xây dựng hệ thống luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội kiến Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Piere Lacroix.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, với tư cách là một quốc gia thành viên tích cực, có trách nhiệm, Việt Nam luôn tuân thủ Hiến chương, các Nghị quyết, Chương trình hành động của LHQ. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Việt Nam tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của LHQ trong giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần duy trì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, nhất là hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ, giải trừ quân bị, phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng thành viên đoàn Việt Nam chụp ảnh chung với ông Jean-Piere Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình.

Cũng tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, LHQ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, cả về hình thức và quy mô triển khai.

Nhất trí với ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Tổng Thư ký LHQ Jean-Piere Lacroix khẳng định LHQ ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động gìn giữ hòa bình./.