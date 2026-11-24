129 phụ nữ quàng khăn màu cam kêu gọi chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong công trình sắp đặt “129 Lá cờ. 129 Phụ nữ. Một lời kêu gọi khẩn cấp chấm dứt nạn sát hại phụ nữ”. Công trình do UN Women tổ chức thực hiện.

Những con số đáng báo động

Ngày 24/11, Cơ quan Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) công bố báo cáo "Nạn sát hại phụ nữ năm 2026".

Báo cáo cho biết, 60% trong tổng số 78.000 trường hợp phụ nữ, trẻ em gái bị sát hại trong năm 2025 (tương đương khoảng 47.000 người) là do bạn đời hoặc thành viên gia đình gây ra - trung bình 5 người/giờ hay 129 người/ngày.

Trong khi tỷ lệ giết người nói chung trên toàn cầu có xu hướng giảm nhanh thì tỷ lệ sát hại phụ nữ lại giảm với tốc độ chậm hơn. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2025, ở châu Mỹ, tỷ lệ giết người giảm nhanh hơn gần 2 lần so với tỷ lệ sát hại phụ nữ và nhanh hơn khoảng 1,5 lần ở châu Âu. Tiếp theo là châu Đại Dương (1,1) và châu Á (0,6). Châu Phi ghi nhận tỷ lệ cao nhất, ở mức 2,9/100.000 phụ nữ.

Nạn sát hại phụ nữ thường là điểm kết thúc của một chuỗi bạo lực, đe dọa và xâm hại kéo dài. Thế nhưng, vì nhiều rào cản mà phần lớn phụ nữ chịu bạo lực gia đình không tìm kiếm sự giúp đỡ.

Suốt một thời gian dài, chúng ta đã chứng kiến những số liệu thống kê đáng báo động... Chúng ta phải nhân đôi nỗ lực triển khai các chiến lược phòng ngừa nhằm thay đổi hành vi xã hội, những thái độ có hại, cũng như đầu tư vào các chương trình và biện pháp can thiệp chuyên biệt để xử lý kẻ gây ra bạo lực, bảo vệ phụ nữ, bảo đảm quyền cùng phẩm giá của họ.

Giám đốc Điều hành UNODC Monica Juma

Một báo cáo khác của UN Women mang tên "Tiếp cận công lý cho phụ nữ sống sót sau bạo lực" cũng cho thấy những con số đáng báo động. Báo cáo được tổng hợp dữ liệu từ 54 quốc gia.

Theo đó, trong số khoảng 840 triệu phụ nữ và trẻ em gái từng chịu bạo lực thể chất hoặc tình dục, chỉ 23% tìm kiếm sự giúp đỡ và 7% trình báo cảnh sát. Mức độ tìm kiếm hỗ trợ đặc biệt thấp tại châu Á (16%). Tỷ lệ này ở châu Phi là 31% và Mỹ Latinh - Caribe là 40%. Ngay tại Liên minh châu Âu, 64% nạn nhân tâm sự với người thân nhưng chỉ 14% tìm đến cảnh sát. Nỗi sợ bị trả thù, sự phụ thuộc kinh tế và định kiến xã hội vẫn là những rào cản ngăn họ tìm kiếm sự hỗ trợ.

Người tuần hành mang theo thông điệp kêu gọi chống bạo lực giới và nạn sát hại phụ nữ tại Johannesburg (Nam Phi).

Ngay cả khi nạn nhân đủ dũng cảm lên tiếng, hệ thống tư pháp tại nhiều quốc gia vẫn thiếu các quy trình nhạy cảm giới. Việc thiếu hụt đội ngũ điều tra viên nữ, không gian lấy lời khai riêng tư và các dịch vụ giám định pháp y kịp thời khiến nhiều hồ sơ bị đình trệ ngay từ giai đoạn tiền tố tụng. Điều đáng lo ngại là có từ 63% đến 97% tổng số vụ việc được trình báo không dẫn đến bản án.

Trung bình mỗi ngày, có 129 phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới bị sát hại bởi người thân. Nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11), UN Women đã thực hiện một công trình sắp đặt tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) gồm 129 lá cờ màu cam, mỗi lá cờ đại diện cho một sinh mạng đã mất. Bên cạnh đó, 129 phụ nữ thuộc nhiều thế hệ cùng tụ họp trong khoảnh khắc đoàn kết và tưởng niệm. Công trình này mở màn cho 16 Ngày Hành động chấm dứt bạo lực giới. Đây là một thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới rằng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái không phải là chuyện riêng, cũng không phải điều tất yếu. Đó là kết quả của những lựa chọn và thế giới có thể lựa chọn khác đi.

Bên cạnh đó, khảo sát của UN Women cho thấy 70% nhà hoạt động xã hội (nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền) là nữ từng chịu bạo lực trực tuyến. Sự xuất hiện của công nghệ deepfake tạo sinh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) càng khiến họ dễ bị tổn thương.

Tuần hành kêu gọi bảo vệ phụ nữ ở châu Phi.

Từ cảnh báo đến hành động

Thông qua chiến dịch 16 Ngày Hành động chấm dứt bạo lực giới năm nay (diễn ra từ ngày 25/11 đến ngày 10/12) với chủ đề "Đoàn kết Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái: Bảo đảm công lý, bảo vệ người sống sót, chấm dứt miễn trừ trừng phạt", UN Women và UNODC kêu gọi các chính phủ, khu vực tư nhân, hệ thống Liên hợp quốc, giới truyền thông, các tổ chức phụ nữ và những người sống sót cùng chung tay.

Một hoạt động tuần hành tại Paris (Pháp) kêu gọi chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới.

Công lý không thể chỉ được đo đếm bằng số lượng điều luật được thông qua. UN Women nhấn mạnh khung pháp lý và cam kết quốc tế đã có, trọng tâm hiện nay là thực thi thông qua các mô hình lấy người sống sót làm trung tâm.

Điểm sáng trong bộ dữ liệu của UN Women là việc lượng hóa hiệu quả của các mô hình can thiệp đa ngành. Tại những quốc gia áp dụng mô hình "Trung tâm Một cửa" - nơi tích hợp hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý miễn phí và bảo vệ khẩn cấp tại cùng một địa điểm, tỷ lệ nạn nhân theo đuổi vụ kiện đến cùng tăng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, dữ liệu cũng chỉ ra vai trò quan trọng của tòa án chuyên trách về bạo lực giới và việc ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận trình báo ẩn danh, giúp rút ngắn thời gian ban hành lệnh bảo vệ khẩn cấp cho nạn nhân.

Giám đốc Điều hành UN Women Sima Bahous.

Chúng ta phải bảo đảm người bị bạo lực có thể trình báo một cách an toàn, tiếp cận sự bảo vệ và nhận được hỗ trợ kịp thời. Mỗi cơ hội bị bỏ lỡ trong việc bảo vệ quyền được an toàn của phụ nữ và trẻ em gái là một thất bại của công lý và của bổn phận căn bản nhất của pháp luật: bảo vệ sinh mạng của phụ nữ và trẻ em gái. Chúng ta phải hành động khẩn cấp để bảo đảm rằng không dấu hiệu cảnh báo nào bị phớt lờ, không người bị bạo lực nào bị bỏ mặc, không được bảo vệ và không thủ phạm nào thoát khỏi trách nhiệm giải trình.

Giám đốc Điều hành UN Women Sima Bahous

UN Women đưa ra các khuyến nghị trọng tâm:

- Phòng ngừa và can thiệp sớm: Thay đổi chuẩn mực xã hội và thái độ có hại. Đồng thời, đầu tư vào các chương trình chuyên biệt để xử lý người gây bạo lực gia đình và bảo đảm an toàn cho phụ nữ.

- Thực thi pháp luật và bảo vệ người sống sót: Bảo đảm phụ nữ có thể trình báo an toàn, được tiếp cận các hình thức hỗ trợ, bảo vệ kịp thời. Không để bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào bị phớt lờ hay thủ phạm nào đứng ngoài vòng pháp luật.

- Hành động đồng bộ: Chính phủ, khu vực tư nhân, hệ thống Liên hợp quốc, truyền thông, các tổ chức quyền phụ nữ và chính những người bị bạo lực cùng chung tay chấm dứt nạn sát hại phụ nữ.

Nguồn: UN, UN Women