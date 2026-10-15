Liên hợp quốc tính toán tương lai của UNIFIL tại Lebanon

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon (UNIFIL) được triển khai tại miền Nam Lebanon từ năm 1978, góp phần duy trì an ninh và ổn định tại khu vực. (Nguồn: Arab News)

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Beirut, ông Jean-Pierre Lacroix cho biết, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã trình Hội đồng Bảo an các phương án về sự hiện diện của tổ chức này sau khi UNIFIL kết thúc nhiệm vụ.

Quan chức LHQ nhấn mạnh, lập trường của Lebanon sẽ được xem xét trong quá trình thảo luận.

Về phần mình, Tổng thống Aoun đề nghị duy trì UNIFIL tại Lebanon.

Nhà lãnh đạo Lebanon cảnh báo, việc lực lượng này rút đi có thể tạo ra khoảng trống an ninh, trong bối cảnh Israel tiếp tục các cuộc tấn công và chiếm đóng một số khu vực ở miền Nam Lebanon.

Tổng thống Lebanon đồng thời bày tỏ hy vọng Hội đồng Bảo an sẽ chấp thuận gia hạn nhiệm vụ của UNIFIL thêm một năm.

Được triển khai tại miền Nam Lebanon từ năm 1978, UNIFIL có nhiệm vụ giám sát lệnh chấm dứt thù địch, góp phần duy trì an ninh và ổn định tại khu vực.

Theo giới chức Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, 12.000 người bị thương và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong chuyến thăm Lebanon, Phó Tổng Thư ký LHQ cũng gặp Thủ tướng Lebnon Nawaf Salam và Tư lệnh quân đội Rodolphe Haykal để trao đổi về tương lai của UNIFIL và khả năng gia hạn nhiệm vụ.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch thành lập phái bộ hỗ trợ kéo dài ba năm nhằm tăng cường năng lực cho quân đội và lực lượng an ninh Lebanon.

(theo Anadolu)