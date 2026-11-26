Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), nơi các quốc gia thành viên xem xét và bổ nhiệm Tổng Thư ký. Ảnh: Wikimedia Commons

Cuộc thăm dò ngày 20-11 tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa lợi thế về số phiếu và khả năng đạt được đồng thuận chính trị. Cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan, nguyên Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), nhận được 10 phiếu khuyến khích, 4 phiếu không khuyến khích và 1 phiếu không bày tỏ ý kiến. Đây là kết quả cao nhất trong số 8 ứng cử viên. Tuy nhiên, trong 4 phiếu không khuyến khích dành cho bà Rebeca Grynspan, có 2 phiếu từ nhóm 5 nước thành viên thường trực (P5) gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc dù đang dẫn đầu, bà Rebeca Grynspan vẫn chưa vượt qua được rào cản quan trọng nhất của quy trình lựa chọn.

Theo kết quả được Security Council Report (SCR - tổ chức chuyên phân tích, cung cấp thông tin về hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) tổng hợp, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhận 8 phiếu khuyến khích, 6 phiếu không khuyến khích; trong đó có 3 phiếu phản đối từ P5. Bà Carolyn Rodrigues Birkett của Guyana nhận 6 phiếu khuyến khích, 6 phiếu không khuyến khích và 3 phiếu không có ý kiến. Trong khi đó, nhà ngoại giao của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Lana Nusseibeh nhận 7 phiếu khuyến khích và 6 phiếu không khuyến khích, với 3 phiếu phản đối từ nhóm P5. Các con số cho thấy chưa có ứng cử viên nào tạo được sự đồng thuận đủ rộng trong Hội đồng Bảo an.

Đây mới là các cuộc thăm dò không chính thức, tuy nhiên, kết quả có ý nghĩa như phép thử về mức độ chấp nhận của từng thành viên Hội đồng, đặc biệt là 5 nước thường trực. Theo Điều 97 Hiến chương Liên hợp quốc, Tổng Thư ký do Đại hội đồng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Bảo an. Để được đề cử, một ứng cử viên cần nhận được ít nhất 9 trong tổng số 15 phiếu thuận và không bị bất kỳ thành viên thường trực nào phủ quyết.

Cơ chế này khiến cuộc đua tìm người đứng đầu Liên hợp quốc không đơn thuần là sự cạnh tranh về năng lực, kinh nghiệm hay Chương trình hành động của các ứng cử viên. Đằng sau mỗi lá phiếu còn là những tính toán về lợi ích chiến lược, quan hệ song phương và cách các nước nhìn nhận vai trò của tổ chức đa phương trong trật tự quốc tế.

Bế tắc hiện nay còn gắn với những bất đồng rộng hơn về tương lai của Liên hợp quốc. Trong nhiều năm qua, tổ chức này phải xử lý hàng loạt cuộc xung đột kéo dài, trong khi khả năng tác động đến các bên liên quan thường bị hạn chế bởi những mâu thuẫn trong Hội đồng Bảo an. Cùng lúc, nguồn lực tài chính chịu sức ép khi Mỹ cắt giảm đóng góp và thu hẹp sự tham gia tại nhiều cơ quan của Liên hợp quốc. Washington cũng ngày càng ưu tiên các kênh ngoại giao song phương trong một số vấn đề quốc tế. Những diễn biến đó đặt ra yêu cầu cải tổ bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố niềm tin của các nước thành viên.

Trong bối cảnh đó, người kế nhiệm ông António Guterres sẽ không chỉ tiếp nhận một bộ máy hành chính quốc tế quy mô lớn, mà còn phải xử lý bài toán cân bằng giữa các cường quốc, duy trì vai trò trung gian của Liên hợp quốc và thúc đẩy hợp tác trong những vấn đề toàn cầu.

Thời gian còn lại trước ngày 31-12 đang thu hẹp, trong khi chưa có lịch chính thức cho cuộc bỏ phiếu đề cử cuối cùng. Nếu không lựa chọn được người kế nhiệm đúng thời điểm, Liên hợp quốc có thể phải tính đến các phương án chuyển tiếp, như gia hạn nhiệm kỳ của ông António Guterres hoặc bố trí một lãnh đạo tạm quyền. Tuy nhiên, Hiến chương Liên hợp quốc không quy định cụ thể cách xử lý khi chức vụ Tổng Thư ký bị bỏ trống, khiến mỗi phương án đều có những vướng mắc về thẩm quyền và thủ tục.

Việc lựa chọn Tổng Thư ký mới vì thế đang là phép thử đối với khả năng thỏa hiệp của các cường quốc và sức sống của chủ nghĩa đa phương. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn, điều Liên hợp quốc cần không chỉ là một người kế nhiệm đúng thời hạn, mà còn là một nhà lãnh đạo có khả năng kết nối những khác biệt, duy trì đối thoại và khôi phục niềm tin vào hợp tác quốc tế.