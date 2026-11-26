Lễ phát động chiến dịch hành động chống bạo lực với phụ nữ. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Liên hợp quốc thúc giục các quốc gia và cộng đồng quốc tế hành động quyết liệt, đồng bộ nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi và xử lý nghiêm hành vi bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái; hoàn thiện chính sách, bảo đảm biện pháp bảo vệ được thực thi hiệu quả, giúp nạn nhân tiếp cận công lý và nhận hỗ trợ cần thiết.

Dịp này, Liên hợp quốc công bố chiến dịch “16 ngày hành động chống bạo lực giới” từ ngày 25/11 đến 10/12 tới. Phụ nữ từ nhiều nơi đã tham gia lễ phát động vào ngày 24/11 tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Báo cáo do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố cho thấy, năm 2025, khoảng 47.000 phụ nữ và trẻ em gái bị bạn đời hoặc thành viên gia đình cố ý sát hại. Trong tổng số 78.000 vụ giết hại phụ nữ, 60% số vụ phụ nữ chết dưới tay bạn đời hoặc người thân, tương đương 129 vụ mỗi ngày.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần 30% số phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu (khoảng 840 triệu người) từng bị bạo lực về thể chất hoặc tình dục.