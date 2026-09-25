Liên hợp quốc thông qua nghị quyết ứng phó với mực nước biển dâng cao

Năm 2024, mực nước biển toàn cầu đã tăng gần 6mm, mức tăng hàng năm lớn nhất từng được ghi nhận, và dự kiến sẽ tăng thêm 1m hoặc hơn vào cuối thế kỷ này nếu không có hành động quyết liệt.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo: "Mực nước biển dâng được đo bằng milimét, nhưng thiệt hại của nó được đo bằng hàng triệu cuộc sống tan vỡ, cộng đồng bị di dời và tương lai bị đánh cắp".

Trong khi đó, phát biểu thay mặt Liên minh Các quốc đảo nhỏ, Tổng thống Palau, ông Surangel Whipps Jr. cho biết: "Tác động của mực nước biển dâng cao sẽ làm thay đổi cuộc sống". Theo ông, các quốc đảo nhỏ đã liên tục cảnh báo kể từ Tuyên bố Male năm 1989 về sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao, và đã giúp phát triển luật pháp quốc tế về vấn đề này.

Theo giới nghiên cứu thảm họa, 1cm mực nước biển dâng cao tương đương với việc đường bờ biển bị thu hẹp 1m. Các dự báo cho thấy lũ lụt có thể xảy ra 50 năm/lần với mực nước biển như hiện nay có thể xảy ra 3-4 năm/lần nếu mực nước biển dâng cao 0,5m. Do đó, các giải pháp dựa vào tự nhiên như rừng ngập mặn không chỉ giảm thiểu rủi ro ven biển mà còn giải quyết được vấn đề cốt lõi của biến đổi khí hậu, đó là việc hấp thụ và giảm thiểu carbon.