Người dân Palestine. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/11, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho người dân Palestine và hỗ trợ phục hồi nền kinh tế của họ.

Nghị quyết này đánh dấu lần đầu tiên sau 30 năm các quốc gia thành viên UNCTAD đạt được sự đồng thuận về việc đưa các điều khoản liên quan đến một nhà nước Palestine vào chương trình làm việc đã được thống nhất trong tổ chức.

Nghị quyết trên, nêu rõ định hướng tương lai của UNCTAD dựa trên kết quả hội nghị năm ngoái, kêu gọi tăng cường Cơ quan Hỗ trợ Người dân Palestine của UNCTAD và tăng cường đóng góp vào các nỗ lực phục hồi nền kinh tế Palestine.

Kể từ khi cuộc chiến Gaza nổ ra, theo Cơ quan Thống kê Palestine, tỷ lệ thất nghiệp ở Bờ Tây đã tăng lên 28%, cao hơn gấp đôi so với trước chiến tranh. Việc Israel giữ lại các khoản thu thuế được chuyển cho Chính quyền Palestine (PA), để phản ứng với việc PA tiếp tục chi trả cho những người mà Israel cáo buộc là "khủng bố," đã làm trầm trọng thêm những khó khăn tài chính của nền kinh tế Palestine.

Thay vì chấm dứt các khoản chi trả này, PA đã chọn cách giảm lương của khoảng 140.000 công chức và nhân viên an ninh và cắt giảm tuần học xuống chỉ còn ba ngày.

Ngoài ra, kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công nhằm vào Israel hồi năm 2023, Bờ Tây cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về du lịch, làm trầm trọng thêm tình hình tài chính.

Thông báo của Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Nhà nước Palestine tại Liên hợp quốc ở Geneva cho biết việc đưa các điều khoản trên vào nghị quyết nhấn mạnh sự quan tâm liên tục dành cho nền kinh tế Palestine trong chương trình làm việc của UNCTAD.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp đặc biệt để kỷ niệm Ngày Quốc tế Đoàn kết với người dân Palestine. Trong cuộc họp, đại diện của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tiến sỹ Khalilur Rahman, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo đủ tiếp cận nhân đạo và nỗ lực đổi mới để đạt được giải pháp hai nhà nước dựa trên đường biên giới năm 1967./.