Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

Ban quản trị Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại (FRLD) thuộc Liên hợp quốc vừa thông qua quyết định viện trợ 20 triệu USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thảm khốc của đợt lũ quét do biến đổi khí hậu. Cùng với khoản hỗ trợ trực tiếp này, quỹ cũng phê duyệt thêm 1,6 triệu USD cho công tác quản lý và giám sát.

Quyết định được thống nhất tại cuộc họp trực tuyến đặc biệt ngày 22/10, đáp lại đề nghị khẩn cấp từ Chính phủ Nepal hôm 31/8. Đáng chú ý, đây là bước đi mang tính lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên quỹ tài chính này giải ngân hỗ trợ trực tiếp cho một quốc gia chịu ảnh hưởng thiên tai kể từ khi thành lập cách đây 3 năm.

Bùn bao phủ huyện Rasuwa ở miền trung-bắc Nepal sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 26/8. Ảnh: UNICEF

Hoan nghênh quyết định viện trợ khẩn cấp 20 triệu USD, Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle nhấn mạnh đây là "phép thử" về mức độ cam kết của thế giới trong việc hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, dù đã chạm mức trần tối đa cho một dự án, khoản viện trợ này vẫn như "muối bỏ bể" so với quy mô tàn phá thực tế. Thảm họa lũ quét bắt nguồn từ vụ sạt lở băng đá ở vùng núi Langtang Lirung cuối tháng 8 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người, làm 5.000 người mất tích và ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 60.000 dân thường. Theo đánh giá sơ bộ, thiệt hại vật chất ước tính khoảng 2,7 tỷ USD, trong khi chi phí phục hồi dài hạn cần tới 4,78 tỷ USD.

Như vậy, gói 20 triệu USD từ Liên hợp quốc chưa trang trải nổi 0,7% tổng thiệt hại và chỉ đáp ứng vỏn vẹn 0,42% nhu cầu tái thiết. Chuyên gia Raju Pandit Chhetri thẳng thắn nhìn nhận số tiền này sẽ trở nên "rất nhỏ bé" nếu đặt vào bức tranh tái thiết tổng thể.

Sự chênh lệch này phơi bày khoảng trống nguồn lực nghiêm trọng của hệ thống tài chính khí hậu toàn cầu. Hiện 118 quốc gia đang phát triển đã gửi 176 yêu cầu trợ giúp với tổng số tiền lên tới 2,8 tỷ USD. Tuy nhiên, các quốc gia giàu có mới cam kết 822 triệu USD, trong đó số thực góp chỉ dao động từ 342 đến 630 triệu USD.

Đáng chú ý, khoản ngân sách 20 triệu USD cho Nepal hiện mới chỉ ở bước "giữ chỗ" và chưa được giải ngân tức thì. Để nhận tiền, Chính phủ Nepal phải đệ trình đề xuất dự án chi tiết để Ban quản trị quỹ xem xét, phê duyệt chính thức tại kỳ họp tiếp theo ở Philippines vào tháng 12 tới.