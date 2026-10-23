Liên hợp quốc sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, sáng 23-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, đồng thời đánh giá cao những thành tựu hợp tác sâu rộng, thực chất giữa Việt Nam và Liên hợp quốc sau gần 50 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào các nỗ lực của Liên hợp quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, trong đó có việc triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thúc đẩy sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, tích cực ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc. Đồng thời triển khai Thỏa thuận Ngôi nhà xanh chung Liên hợp quốc và hợp tác với Liên hợp quốc về thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng mong muốn các tổ chức Liên hợp quốc phát huy thế mạnh chuyên môn và mạng lưới đối tác toàn cầu hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, nguồn lực, tư vấn xây dựng chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược và tham gia sâu hơn vào các cơ chế quản trị AI toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc đồng hành cùng Việt Nam phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng; hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, xây dựng các chính sách thích ứng với vấn đề già hóa dân số, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững…

Cùng với đó, hai bên sớm hoàn tất Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững Việt Nam - Liên hợp quốc giai đoạn 2027-2031, phù hợp với các định hướng phát triển của Việt Nam.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bà Pauline Tamesis thay mặt các tổ chức Liên hợp quốc đánh giá, Việt Nam là đối tác đa phương ngày càng quan trọng, là đối tác chủ động và có tính kiến tạo, chuyển mình mạnh mẽ từ quốc gia nhận viện trợ thành bên đóng góp tích cực cho Liên hợp quốc.

Bà Pauline Tamesis chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam cũng như các đóng góp thiết thực của Việt Nam cho hòa bình, an ninh, phát triển quốc tế thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác Nam - Nam và chia sẻ kinh nghiệm phát triển.

Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Bà Pauline Tamesis khẳng định, Liên hợp quốc ủng hộ và sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.