Liên hợp quốc lên án vụ tấn công tàu thương mại

Tuyên bố được đưa ra sau khi hai tàu thương mại bị phương tiện bay không người lái tấn công ngoài khơi Bulgaria. Một tàu đã bị đánh chìm, 11 thủy thủ được cho là mất tích.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/10, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric bày tỏ quan ngại đặc biệt về vụ tấn công mới nhất ngoài khơi Bulgaria.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Stephane Dujarric cho biết: “Điều đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở ngũ cốc, lương thực và những mặt hàng khác phục vụ thị trường toàn cầu đang gia tăng và lan rộng trong thời gian gần đây. Những vụ việc này gây tác động dây chuyền nghiêm trọng đến giá hàng hóa toàn cầu, trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ cũng đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các thuyền viên đang phải đối mặt với những rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ ở Biển Đen mà còn tại eo biển Hormuz và nhiều khu vực khác trên thế giới”.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Bulgaria hôm qua, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev gọi các cuộc tấn công này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và cho biết Bulgaria đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ NATO và Liên minh châu Âu (EU) để phục vụ công tác điều tra.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Bulgaria cho biết không có thông tin nào từ Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen. Nhà ngoại giao Nga đồng thời không loại trừ khả năng đây là hành động khiêu khích do một bên thứ ba thực hiện.

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