Liên hợp quốc lên án vụ tấn công ở Pakistan

Mái nhà thánh đường bị phá hủy trong vụ tấn công. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Vụ đánh bom xảy ra đúng giờ cầu nguyện ngày thứ sáu khi có nhiều tín đồ tập trung cầu nguyện. Kẻ tấn công lao xe chở đầy chất nổ vào thánh đường, trong khi một số tay súng xông vào khu phức hợp Old Police Lines. Cảnh sát cho biết đã tiêu diệt ít nhất sáu tay súng. Vụ nổ khiến mái nhà thánh đường sập và gây thiệt hại nặng cho các khu nhà, cửa hàng chung quanh.

Trong tuyên bố cùng ngày, ông Guterres nhấn mạnh, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và địa điểm thờ phụng là không thể dung thứ, đồng thời kêu gọi đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Trong khi đó, ít nhất 31 người, trong đó có 16 cảnh sát, đã chết và hơn 100 người bị thương trong vụ các tay súng tấn công bằng thuốc nổ và súng nhằm vào khu phức hợp Old Police Lines. Lực lượng an ninh đã đấu súng với những đối tượng này xuyên đêm. Đến sáng 19/9, một số tay súng được cho là vẫn cố thủ tại khu vực.

Thủ tướng Shehbaz Sharif lên án vụ tấn công và chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh hoạt động cứu hộ, chăm sóc y tế tốt nhất cho người bị thương và hỗ trợ người bị ảnh hưởng.

Nhóm Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, có liên hệ với tổ chức vũ trang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), tuyên bố thực hiện vụ tấn công nêu trên.