Liên hợp quốc lên án các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Sudan

Người dân kiểm tra nhà thờ Hồi giáo bị thiết bị bay không người lái tấn công tại Al-Droshab, phía bắc thủ đô Khartoum, Sudan, ngày 12/8/2026. (Nguồn: Tân Hoa xã)

“Chúng tôi cũng mạnh mẽ lên án thông tin về việc hàng chục dân thường thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái ngày 18/10 vừa qua nhằm vào một khu chợ tại Al Dibab, bang Tây Kordofan”, ông Stéphane Dujarric, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cho biết.

Người phát ngôn Stéphane Dujarric nhấn mạnh: “Đây là một điều hết sức đáng lo ngại. Chúng tôi tiếp tục quan ngại sâu sắc trước các vụ tấn công liên tiếp bằng thiết bị bay không người lái trên khắp đất nước, cũng như những thiệt hại mà các vụ tấn công này gây ra đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu. Những vụ tấn công này đang gây ra hậu quả thảm khốc đối với các cộng đồng dân cư vốn đang phải đối mặt với những hệ lụy của cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua”.

Tại thủ đô Khartoum, ngày 19/10, tình hình thực tế ghi nhận ba trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 6 và cha của các em đã thiệt mạng, khi một thiết bị bay không người lái tấn công khu dân cư.

Cùng ngày, tại bang Nam Darfur, một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái được đã đánh trúng một ngôi nhà dân tại thủ phủ Nyala, gây thương vong cho dân thường và làm hư hại các ngôi nhà chung quanh.

Trong khi đó, theo ông Stéphane Dujarric, ngày 20/10, các thiết bị bay không người lái được cho là đã gây hư hại cho nhà máy điện chính tại thị trấn Tendalti, bang Sông Nile Trắng.

Người phát ngôn nhấn mạnh: “Chúng tôi tái khẳng định rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự phải được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế. Tất cả các bên phải đặt việc bảo đảm an toàn cho dân thường và các công trình dân sự lên trên hết trong quá trình tiến hành các hoạt động quân sự”.

Ông Dujarric cũng cho biết Liên hợp quốc lên án một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vượt qua khu vực biên giới phía nam để tiến vào vùng Abyei, khu vực nằm giữa Sudan và Nam Sudan. Các vụ tấn công xảy ra ngày 19/10 đã khiến ít nhất 28 dân thường thiệt mạng tại khu chợ Amiet và Todach, số lượng người bị thương chưa tính toán được.

Ông cho biết Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Sudan, ông Pekka Haavisto, đang có mặt tại Geneva (Thụy Sĩ) để tham dự Cuộc họp tham vấn lần thứ sáu về tăng cường phối hợp các sáng kiến và nỗ lực hòa bình tại Sudan. Cuộc họp nhằm xây dựng nhận thức chung về những diễn biến gần đây, qua đó tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài hơn ba năm tại quốc gia này.

Theo ông Dujarric, cả Chính phủ Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đều sẽ không tham dự cuộc họp tại Geneva. Người phát ngôn của của Tổng Thư ký Liên hợp quốc giải thích rằng khi diễn đàn và cơ chế này được thành lập, mục đích là để các bên trung gian hòa giải phối hợp hành động với nhau.