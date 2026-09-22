Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia

Khói dày đặc bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở phía Đông Bắc thủ đô Riyadh, Saudi Arabia ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu tại buổi họp báo định kỳ ở trụ sở LHQ, người phát ngôn Stephane Dujarric nêu rõ LHQ lên án mạnh các cuộc tấn công xuyên biên giới dai dẳng của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có âm mưu tập kích vào thủ đô Riyadh.

Ông Dujarric cũng khẳng định LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang quân sự nguy hiểm tại Yemen và các khu vực lân cận, điển hình là các mũi tiến công quy mô lớn của Houthi nhằm vào lực lượng Chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn tại Ta’iz, Lahj và Marib.

Đại diện LHQ kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa và tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ theo Luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là lệnh cấm tuyệt đối đối với các hành vi tấn công nhằm vào dân thường và hạ tầng dân sự.

Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Yemen, ông Hans Grundberg, đang có mặt tại thủ đô Muscat của Oman để tiến hành các cuộc đàm phán cấp bách với giới chức cấp cao nước chủ nhà và đại diện lực lượng Houthi.

Đợt leo thang bạo lực mới nhất bùng phát sau chuỗi đụng độ dữ dội giữa quân đội Chính phủ Yemen và phong trào Houthi. Kể từ đầu tháng 9, các đơn vị vũ trang Houthi tiến sâu dọc theo dải bờ Biển Đỏ của Yemen và đánh chiếm nhiều khu vực chiến lược gần eo biển Bab al-Mandab – yết hầu hàng hải sống còn đối với các tuyến vận chuyển dầu mỏ và thương mại toàn cầu.

Đáp lại, Saudi Arabia tung ra hàng trăm đợt không kích dồn dập, trong khi Houthi liên tục phóng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa phản kích vào khu vực Tây Nam của nước này. Mới nhất, Hãng thông tấn Saba có liên kết với lực lượng Houthi ngày 22/6 đưa tin các cuộc tấn công của Saudi Arabia vào thành phố cảng chiến lược Mokha bên bờ Biển Đỏ đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Theo số liệu từ Tổ chức Di dân Quốc tế của LHQ (IOM), chiến sự bùng phát chỉ trong vài tuần qua đã buộc gần 130.000 người dân Yemen phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tốc độ sơ tán đang gia tăng từng ngày. Tính đến ngày 18/9, IOM ghi nhận 118.086 người phải sơ tán; nhưng chỉ sau 3 ngày, con số này đã tăng vọt thêm 11.352 người.

Làn sóng di tản này đang khoét sâu thêm bi kịch của một quốc gia vốn đã oằn mình gánh chịu một thập kỷ xung đột vũ trang, sụp đổ kinh tế và thảm họa môi trường. Những biến động trước đó đã biến 4,8 triệu người dân Yemen thành người tị nạn không gia đình, theo thống kê của Cao uỷ của Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR).

Một số nguồn thạo tin cùng ngày 21/9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi, trong đó hai bên thảo luận về bước tiến của lực lượng Houthi gần eo biển Bab al-Mandab.

Ông Al-Alimi đã đề nghị Mỹ hỗ trợ trong cuộc chiến chống Houthi, lực lượng đã kiểm soát nhiều khu vực chiến lược dọc eo biển sau một cuộc tấn công chớp nhoáng hồi đầu tháng này. Nguồn tin từ Yemen và phương Tây cho biết trong cuộc điện đàm, ông Trump không đưa ra bất kỳ cam kết trực tiếp nào về việc hỗ trợ quân sự.

Ông Trump đã công khai tuyên bố Mỹ đang liên lạc với lực lượng Houthi và phong trào này cho biết sẽ không nhằm mục tiêu vào tàu thuyền của Mỹ. Chính phủ Mỹ đã xếp lực lượng Houthi vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã nhất trí hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia để giúp nước này đối phó các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Trả lời các phóng viên khi đang trên đường tới New York (Mỹ) tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Burnham nói rằng các máy bay Anh sẽ cung cấp nhiệm vụ tiếp liệu trên không mang tính “phòng thủ” cho các máy bay Saudi Arabia. Ông cũng nêu rõ đang hành động để bảo đảm các lợi ích của Anh và khu vực rộng lớn hơn trước nguy cơ các cuộc tấn công.

Theo hãng thông tấn PA, nhiệm vụ của Anh sẽ chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ các máy bay Saudi Arabia bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa, thay vì hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi. Việc sử dụng máy bay tiếp liệu Voyager dự kiến bắt đầu trong những ngày tới và nhiệm vụ này sẽ có giới hạn thời gian, khả năng kéo dài vài tuần.