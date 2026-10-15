Liên hợp quốc: Khoảng 130 triệu người có nguy cơ nghèo đói do tác động của nhiều cuộc khủng hoảng

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn AFP bên lề Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bangkok (Thái Lan), Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Alexander de Croo cho biết, trước đà tăng vọt của giá năng lượng, nhiều nước đang phát triển đã áp dụng các biện pháp trợ giá toàn diện. Tuy nhiên, các cuộc khủng hoảng liên tiếp đã làm cạn kiệt nghiêm trọng nguồn lực tài chính của những nước này, khiến họ khó duy trì chính sách đó trong dài hạn.

Do kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao, tỷ lệ nợ liên tục tăng và hoạt động huy động vốn quy mô lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, lợi suất trái phiếu của các nền kinh tế phát triển đang tăng mạnh, qua đó đẩy chi phí vay vốn toàn cầu lên cao.

Ông Alexander de Croo cảnh báo, điều này tiếp tục thu hẹp dư địa tiếp cận nguồn vốn cần thiết để ứng phó khủng hoảng của các nước đang phát triển. Khi lãi suất tăng, khoản lãi nợ mà các nước này phải trả cũng tăng theo.

Bên cạnh đó, hiện tượng El Niño năm nay được dự báo sẽ là đợt mạnh nhất trong lịch sử ghi nhận, có thể gây ra những tác động trên diện rộng toàn cầu, bao gồm lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Tác động của El Nino dự kiến đạt đỉnh vào đầu năm sau.

Trong báo cáo mới nhất, UNDP cảnh báo, nếu toàn bộ chi phí do giá năng lượng và lương thực tăng được chuyển hết sang người tiêu dùng mà không có trợ giá, năm nay khoảng 130 triệu người có nguy cơ rơi vào nghèo đói.