Liên hợp quốc kêu gọi 'hành động khẩn cấp' để kiểm soát AI

Trong bức thư gửi tới các quốc gia và các nhà phát triển AI, đồng thời được chia sẻ với giới truyền thông, Cao ủy LHQ về Nhân quyền Volker Turk cảnh báo rằng thế giới đang "đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi không thể đảo ngược, ảnh hưởng không chỉ đến chúng ta mà còn đến các thế hệ nhân loại mai sau".

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Theo ông, cuộc chạy đua hiện nay nhằm tạo ra các mô hình AI ngày càng mạnh mẽ hơn đánh dấu một bước ngoặt làm gia tăng các rủi ro hiện hữu đối với mọi khía cạnh trong cuộc sống nhân loại. Ông Turk cũng cảnh báo về việc nhân loại "gần như hoàn toàn phụ thuộc" vào một số ít các công ty để đưa ra những lựa chọn đúng đắn về việc phát triển AI vì lợi ích của toàn nhân loại. Ông cho rằng các quốc gia và các công ty cần hành động khẩn trương thông qua các diễn đàn đa phương nhằm vạch ra lộ trình quản lý các mô hình AI tiên tiến, dựa trên nền tảng luật nhân quyền quốc tế.

Lời cảnh báo được đưa ra vào thời điểm những lo ngại về rủi ro của các hệ thống máy tính "siêu thông minh" đang bùng phát mạnh mẽ, sau khi một nhà nghiên cứu từ chức tại công ty AI hàng đầu Anthropic vì lo sợ rằng công nghệ này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.

Giữa làn sóng lo ngại đó, , Giám đốc điều hành (CEO) của Anthropic, ông Dario Amodei đã kêu gọi các công ty AI cùng "điều chỉnh tốc độ phát triển" – hay nói cách khác là phối hợp để làm chậm lại quá trình phát triển công nghệ này. Lời kêu gọi của ông đã nhận được sự ủng hộ công khai từ các đối thủ cạnh tranh chính là Elon Musk (xAI) và Sam Altman (OpenAI).