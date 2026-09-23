Liên hợp quốc kêu gọi cải cách sâu rộng để khôi phục niềm tin toàn cầu

Chủ trì lễ khai mạc phiên thảo luận chung với chủ đề "Khôi phục niềm tin, quản lý chuyển đổi: Một Liên hợp quốc mang lại hiệu quả cho tất cả mọi người", ông Rahman cho biết trong hơn 80 năm kể từ khi thành lập, Liên hợp quốc đã góp phần ngăn chặn các cuộc chiến tranh thế giới mới, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo và phát triển.

Tuy nhiên, ông cảnh báo, sự tồn tại đơn thuần của Liên hợp quốc không nên được coi là thước đo của sự thành công; các cuộc xung đột vũ trang kéo dài và những cuộc khủng hoảng nhân đạo cho thấy Liên hợp quốc cần thẳng thắn nhìn nhận những nhiệm vụ mà tổ chức này chưa hoàn thành.

Ông Rahman đã nêu ba ưu tiên để Liên hợp quốc khôi phục niềm tin từ cộng đồng quốc tế, gồm: Nhìn nhận một cách thực tế và thẳng thắn về những lĩnh vực tồn đọng; Xem xét một cách căn bản công tác cải cách Liên hợp quốc để hoạt động hiệu quả hơn và cuối cùng là đảm bảo tính bao trùm trong công việc và thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan từ mọi tầng lớp xã hội.

R.G