Liên hợp quốc kêu gọi các bên đạt lệnh ngừng bắn lâu dài tại Gaza

Binh sỹ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tròn 3 năm kể từ khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel bùng phát (7/10/2023), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài tại Dải Gaza.

Trong một tuyên bố, ông Guterres kêu gọi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài, cho phép viện trợ nhân đạo trên quy mô lớn và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng cho rằng các bên liên quan cần tìm giải pháp chính trị hướng tới hòa bình lâu dài trên toàn khu vực.

Ông Guterres bày tỏ hy vọng đây là thời điểm để nối lại quyết tâm nhằm xây dựng một tương lai khác, nơi người dân Israel và Palestine có thể chung sống trong hòa bình, an ninh và được đáp ứng các quyền lợi, phẩm giá và nguyện vọng.

Người đứng đầu Liên hợp quốc đánh giá tích cực về lệnh ngừng bắn tại Gaza trong thời gian ngắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào tháng 10/2025, song thừa nhận thỏa thuận vẫn chưa đem lại “an ninh, viện trợ nhân đạo đầy đủ hay lộ trình đáng tin cậy hướng đến phục hồi và hòa bình.”

Ít nhất 1.200 người Israel và công dân nước ngoài thiệt mạng, 251 người bị bắt giữ do cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023.

Sự kiện này cùng chiến dịch đáp trả quy mô lớn của Israel tại Dải Gaza đã làm thay đổi sâu sắc cục diện an ninh khu vực, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và kéo theo căng thẳng leo thang trên nhiều mặt trận.

Phía Israel, hiện kiểm soát nhiều khu vực của Dải Gaza, từ chối rút quân cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn. Trong khi đó, Hamas đề xuất phương án giải giáp từng bước thay vì hạ vũ khí ngay lập tức và đơn phương.

Sau 3 năm, xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cộng đồng quốc tế tiếp tục các nỗ lực ngoại giao tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự và định hình tương lai quản lý Dải Gaza thời hậu xung đột./.