Liên Hợp Quốc duy trì chiến dịch gây sức ép với Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 30.3 đưa hàng chục tàu và công ty vận tải biển vào danh sách trừng phạt, vì có hoạt động mua bán dầu và than đá với CHDCND Triều Tiên. Đợt trừng phạt mới nhất này được thực hiện khi Chủ tịch Kim Jong-un chuẩn bị có các cuộc gặp với lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ.

Cụ thể, có 21 công ty vận tải biển của nhiều nước (trong đó có 5 đơn vị ở Trung Quốc) cùng 15 tàu Triều Tiên bị đóng băng tài sản toàn cầu, 12 tàu của các nước khác bị cấm cập cảng.

Ngoài ra, 1 cá nhân người Đài Loan bị đưa vào “danh sách đen” bị trừng phạt là doanh nhân Trương Vĩnh Nguyên. Đối tượng này bị đóng băng tài sản và cấm đi lại toàn cầu vì tổ chức vận chuyển trái phép than đá Triều Tiên cùng một nhân vật môi giới người Triều Tiên.

Danh sách trừng phạt trên nằm trong đề nghị do Mỹ đưa ra cuối tháng trước. Washington đề xuất trừng phạt đến 33 tàu, 27 công ty hàng hải và một người Đài Loan sẽ bị trừng phạt. Trung Quốc đã trì hoãn hậu thuẫn đề xuất này hôm 2.3 mà không nói rõ lý do. Đến ngày 29.3, Mỹ rút lại danh sách như trên và đã được các thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết gói trừng phạt này của Liên Hợp Quốc nhằm mục đích chấm dứt hoạt động buôn lậu hàng hóa trái phép của Triều Tiên.

Tuy chấp nhận gặp lãnh đạo Triều Tiên, nhưng Tổng thống Mỹ (trái) vẫn khẳng định phải duy trì chiến dịch gây sức ép - Ảnh: AP

Động thái trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc được thực hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận gặp Chủ tịch Kim Jong-un. Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Tuy chấp nhận gặp lãnh đạo Bình Nhưỡng, ông Trump ngày 28.3 khẳng định chiến dịch trừng phạt, gây sức ép vẫn phải được duy trì.

Cẩm Bình (theo Reuters)