Liên hợp quốc đề xuất ngân sách 3,3 tỷ USD, tiếp tục siết chi tiêu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức từ biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang đến những tác động sâu rộng của Trí tuệ Nhân tạo (AI), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres nhấn mạnh vai trò ngày càng cấp thiết của tổ chức đa phương này, đồng thời đề xuất ngân sách hoạt động năm 2027 trị giá 3,3 tỷ USD, giảm 40,8 triệu USD so với năm 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trình bày dự thảo ngân sách trước Ủy ban thứ Năm của Đại hội đồng Liên hợp quốc-cơ quan phụ trách các vấn đề hành chính và ngân sách, quy tụ đại diện của 193 quốc gia thành viên-Tổng Thư ký Guterres cảnh báo những thách thức toàn cầu đang ngày càng phức tạp.

Người đứng đầu Liên hợp quốc chỉ ra rằng các rạn nứt địa chính trị tiếp tục sâu sắc, xung đột vũ trang kéo dài tại nhiều khu vực làm gia tăng nhu cầu nhân đạo, luật pháp quốc tế bị vi phạm, trong khi các cú sốc khí hậu tác động nặng nề đến mọi châu lục. Cùng với đó, Trí tuệ Nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc các nền kinh tế và đời sống xã hội.

Trong bối cảnh đó, tiến trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), với cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau, đang đứng trước nguy cơ chệch hướng. Tổng Thư ký Guterres khẳng định: “Nhu cầu đối với sự hiện diện và hành động của Liên hợp quốc chưa bao giờ trở nên cấp thiết hơn lúc này.”

Ông cũng điểm lại những bước triển khai Sáng kiến UN80, được khởi động hơn một năm trước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Chương trình cải tổ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các biện pháp kiểm soát chi tiêu, điều chuyển nhân sự, đồng thời giải thể hoặc hạ cấp một số vị trí công tác.

Trong dự thảo ngân sách năm 2027, Tổng Thư ký đề xuất điều chuyển vị trí tại 12 cơ quan, thực thể của Liên hợp quốc, trong đó Nairobi (Kenya) là địa điểm tiếp nhận phần lớn hoạt động được dịch chuyển.

Các đề xuất khác bao gồm xóa bỏ một số chức danh cấp cao, hạ ngạch 14 vị trí lãnh đạo chủ chốt và mở rộng mô hình dịch vụ hành chính dùng chung tại Geneva (Thụy Sĩ), Nairobi, Vienna (Áo) và Addis Ababa (Ethiopia).

Một điểm mới của dự thảo là lần đầu tiên tích hợp các điều chỉnh chi phí tiêu chuẩn ngay từ giai đoạn lập kế hoạch ngân sách, nhằm hạn chế tình trạng phải cân đối dự toán vào cuối năm do phát sinh chi phí.

Bên cạnh các biện pháp cải tổ, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh Liên hợp quốc cần nguồn tài chính ổn định, có thể dự báo và các khoản đóng góp niên liễm được các nước thành viên thanh toán đúng hạn. Đây là điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai những chương trình nghị sự đã được chính các quốc gia thành viên thông qua.

Theo ông, việc thực hiện đồng bộ các biện pháp cải tổ và kiểm soát chi tiêu sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về thanh khoản, đồng thời bảo đảm LHQ thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.