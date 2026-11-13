Liên hợp quốc đề xuất hiệp ước về công lý khí hậu

Người dân tắm biển tránh nóng tại Alexandria, Ai Cập hồi tháng 7/2024. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đây là lời kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc cảnh báo, lượng khí thải toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, trong khi bốn năm qua là những năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Ông Guterres cho rằng, các nước cần nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang những nguồn năng lượng sạch.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, hiệp ước cần tập trung vào bốn trụ cột ưu tiên, gồm: Chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch; thích ứng tình trạng nóng lên toàn cầu; tăng cường hỗ trợ tài chính từ các nước giàu cho những quốc gia đang chịu hậu quả nặng nề từ tình trạng biến đổi khí hậu; và thúc đẩy hợp tác quốc tế thay vì xung đột.

Một trong những trọng tâm của Hội nghị COP31 năm nay là đưa các cam kết về khí hậu trở lại là ưu tiên toàn cầu, sau vài năm thế giới chịu biến động bởi các cuộc khủng hoảng địa chính trị và năng lượng.

Tổng thống Brazil Lula da Silva cho rằng, vấn đề biến đổi khí hậu đã dần bị gạt khỏi chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo thế giới trong năm qua, khi sự chú ý chuyển sang các cuộc xung đột, lạm phát và căng thẳng địa chính trị.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh, thập kỷ này là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu và biến những cam kết thành hành động thực tế.