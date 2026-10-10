Liên hợp quốc đánh giá cao Cảnh sát gìn giữ hoà bình Việt Nam
Đoàn Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc (LHQ) ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị về nhân sự, huấn luyện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hậu cần phục vụ đợt kiểm tra. Đồng thời, đưa ra những khuyến nghị giúp Bộ Công an có sự chuẩn bị tốt hơn cho Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hoà bình (GGHB) số 1, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn của LHQ để tiến hành đánh giá chính thức nâng lên cấp độ cao nhất trong hệ thống sẵn sàng triển khai nhanh.
Ngày 10/10, tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hoà bình (xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên), Đoàn Cảnh sát LHQ đã kết thúc đợt kiểm tra toàn diện đối với Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 (VNFPU1) sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Đây là bước quan trọng chuẩn bị cho kỳ đánh giá chính thức Đơn vị lên cấp độ 4 - cấp độ cao nhất trong hệ thống sẵn sàng triển khai của LHQ.
Trước đó, ngày 7/10, Đoàn công tác do ông Faisal Shahkar, Quyền Trợ lý Tổng Thư ký LHQ, Trưởng Văn phòng LHQ về vấn đề phòng, chống bom mìn và cảnh sát, Tư lệnh Cảnh sát LHQ làm Trưởng đoàn, đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá VNFPU1 là khả năng tác chiến, thông qua diễn tập xử lý các tình huống an ninh phức tạp tại phái bộ.
Dưới sự điều hành của Ban Chỉ huy VNFPU1, gần 200 sĩ quan Cảnh sát GGHB đã nỗ lực tham gia diễn tập, phô diễn năng lực tác chiến vững vàng, tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát GGHB Bộ Công an.
Năng lực sẵn sàng của VNFPU1 cũng được các chuyên gia của LHQ kiểm tra ở lĩnh vực hậu cần đảm bảo và năng lực nhân sự.
Trong 2 ngày 8-9/10, Đoàn kiểm tra tiến hành phỏng vấn đánh giá năng lực chỉ huy của các nhân sự chủ chốt, bao gồm kinh nghiệm thực tiễn, khả năng quản lý và kiểm soát tình hình, trình độ ngoại ngữ cũng như các tiêu chuẩn về cấp bậc và chuyên môn theo quy định của LHQ.
Một yêu cầu bắt buộc với tất cả các sĩ quan tham gia đội hình đơn vị là kỹ năng sử dụng vũ khí. Tất cả các thành viên phải được huấn luyện đầy đủ và vượt qua các bài kiểm tra bắn súng theo tiêu chuẩn của LHQ.
Các sĩ quan làm công tác chuyên môn đặc thù như lái xe cũng được kiểm tra khả năng điều khiển phương tiện chuyên dụng, nhằm bảo đảm có thể vận hành an toàn trong điều kiện địa hình thực tế tại các phái bộ.
Khi triển khai tới phái bộ, VNFPU1 phải có khả năng tự duy trì tất cả các hoạt động của doanh trại nơi đóng quân như điện, nước, thông tin liên lạc, và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, y tế, văn hoá… Vì thế các chuyên gia của LHQ đã dành nhiều thời gian kiểm tra chi tiết, đánh giá và tham vấn cụ thể ở các hạng mục này.
Đặc biệt, đoàn kiểm tra đánh giá rất cao VNFPU1 về vấn đề bình đẳng giới, khi đơn vị có tỉ lệ nữ sĩ quan chiếm gần 30%, cao hơn mức tiêu chuẩn LHQ đặt ra.
Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn công tác của LHQ đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị về nhân sự, huấn luyện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hậu cần phục vụ đợt kiểm tra. Đồng thời, đưa ra những khuyến nghị giúp Bộ Công an có sự chuẩn bị tốt hơn cho Đơn vị, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn của LHQ để tiến hành đánh giá chính thức nâng lên cấp độ cao nhất trong hệ thống sẵn sàng triển khai nhanh.
Sau 3 ngày trực tiếp làm việc với VNFPU1, ông Mehmet Ata Yenigun, Trưởng Bộ phận Tuyển dụng, Phòng Cảnh sát LHQ chia sẻ rằng, những gì đoàn chuyên gia chứng kiến cho đến thời điểm này thực sự ấn tượng. VNFPU1 đã đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết và thể hiện mức độ sẵn sàng cao. Buổi diễn tập cho thấy năng lực rất tốt của đơn vị, từ bảo vệ yếu nhân, giải cứu con tin đến việc áp dụng các biện pháp sử dụng vũ lực phù hợp theo quy định của LHQ.
Nguồn CAND: https://cand.vn/lien-hop-quoc-danh-gia-cao-canh-sat-gin-giu-hoa-binh-viet-nam-post824536.html