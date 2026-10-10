Liên hợp quốc đánh giá cao Cảnh sát gìn giữ hoà bình Việt Nam

Ngày 10/10, tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hoà bình (xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên), Đoàn Cảnh sát LHQ đã kết thúc đợt kiểm tra toàn diện đối với Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 (VNFPU1) sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Đây là bước quan trọng chuẩn bị cho kỳ đánh giá chính thức Đơn vị lên cấp độ 4 - cấp độ cao nhất trong hệ thống sẵn sàng triển khai của LHQ.

Đoàn Tư lệnh Cảnh sát LHQ, lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cùng Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1.

Trước đó, ngày 7/10, Đoàn công tác do ông Faisal Shahkar, Quyền Trợ lý Tổng Thư ký LHQ, Trưởng Văn phòng LHQ về vấn đề phòng, chống bom mìn và cảnh sát, Tư lệnh Cảnh sát LHQ làm Trưởng đoàn, đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá VNFPU1 là khả năng tác chiến, thông qua diễn tập xử lý các tình huống an ninh phức tạp tại phái bộ.

Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người gây rối trật tự công cộng.

Dưới sự điều hành của Ban Chỉ huy VNFPU1, gần 200 sĩ quan Cảnh sát GGHB đã nỗ lực tham gia diễn tập, phô diễn năng lực tác chiến vững vàng, tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát GGHB Bộ Công an.

“Tôi thực sự vui mừng khi thấy công tác huấn luyện của đơn vị được triển khai rất hiệu quả và lực lượng hiện nay đã có sự chuẩn bị rất tốt. Tôi đã đến đây từ thời điểm đơn vị mới bắt đầu được hình thành cách đây khoảng hai năm. Đến nay, đơn vị đã phát triển từ cấp độ 1 lên cấp độ 3. Tôi hài lòng với công tác tổ chức, huấn luyện cũng như việc đầu tư, trang bị các phương tiện, thiết bị mới. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn Đơn vị nâng cao năng lực, bảo đảm khi triển khai tới phái bộ sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả” - ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát LHQ đánh giá về Đơn vị VNFPU1.

Năng lực sẵn sàng của VNFPU1 cũng được các chuyên gia của LHQ kiểm tra ở lĩnh vực hậu cần đảm bảo và năng lực nhân sự.

Trong 2 ngày 8-9/10, Đoàn kiểm tra tiến hành phỏng vấn đánh giá năng lực chỉ huy của các nhân sự chủ chốt, bao gồm kinh nghiệm thực tiễn, khả năng quản lý và kiểm soát tình hình, trình độ ngoại ngữ cũng như các tiêu chuẩn về cấp bậc và chuyên môn theo quy định của LHQ.

Đoàn Tư lệnh Cảnh sát LHQ kiểm tra công tác nhân sự và hậu cần đảm bảo của Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1.

Một yêu cầu bắt buộc với tất cả các sĩ quan tham gia đội hình đơn vị là kỹ năng sử dụng vũ khí. Tất cả các thành viên phải được huấn luyện đầy đủ và vượt qua các bài kiểm tra bắn súng theo tiêu chuẩn của LHQ.

Chuyên gia LHQ phỏng vấn sĩ quan chỉ huy các cấp của Đơn vị VNFPU1.

Các sĩ quan làm công tác chuyên môn đặc thù như lái xe cũng được kiểm tra khả năng điều khiển phương tiện chuyên dụng, nhằm bảo đảm có thể vận hành an toàn trong điều kiện địa hình thực tế tại các phái bộ.

Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cùng chuyên gia LHQ tại buổi kiểm tra.

Khi triển khai tới phái bộ, VNFPU1 phải có khả năng tự duy trì tất cả các hoạt động của doanh trại nơi đóng quân như điện, nước, thông tin liên lạc, và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, y tế, văn hoá… Vì thế các chuyên gia của LHQ đã dành nhiều thời gian kiểm tra chi tiết, đánh giá và tham vấn cụ thể ở các hạng mục này.

Kiểm tra kĩ năng điều khiển phương tiện.

Đặc biệt, đoàn kiểm tra đánh giá rất cao VNFPU1 về vấn đề bình đẳng giới, khi đơn vị có tỉ lệ nữ sĩ quan chiếm gần 30%, cao hơn mức tiêu chuẩn LHQ đặt ra.

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn công tác của LHQ đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị về nhân sự, huấn luyện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hậu cần phục vụ đợt kiểm tra. Đồng thời, đưa ra những khuyến nghị giúp Bộ Công an có sự chuẩn bị tốt hơn cho Đơn vị, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn của LHQ để tiến hành đánh giá chính thức nâng lên cấp độ cao nhất trong hệ thống sẵn sàng triển khai nhanh.

Kiểm tra kĩ năng sử dụng vũ khí,.

Sau 3 ngày trực tiếp làm việc với VNFPU1, ông Mehmet Ata Yenigun, Trưởng Bộ phận Tuyển dụng, Phòng Cảnh sát LHQ chia sẻ rằng, những gì đoàn chuyên gia chứng kiến cho đến thời điểm này thực sự ấn tượng. VNFPU1 đã đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết và thể hiện mức độ sẵn sàng cao. Buổi diễn tập cho thấy năng lực rất tốt của đơn vị, từ bảo vệ yếu nhân, giải cứu con tin đến việc áp dụng các biện pháp sử dụng vũ lực phù hợp theo quy định của LHQ.

"Đơn vị đã thể hiện rõ sự tuân thủ các nguyên tắc về quyền con người, các quy trình bảo đảm y tế và những tiêu chuẩn quốc tế trong thực thi nhiệm vụ. Chúng tôi nhận thấy Đơn vị đang có những bước tiến rất tích cực, đồng thời thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ và nghiêm túc của Chính phủ Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động GGHB của LHQ” - ông Mehmet Ata Yenigun, Trưởng Bộ phận Tuyển dụng, Phòng Cảnh sát LHQ nhấn mạnh.