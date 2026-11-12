Liên hợp quốc công nhận ranh giới thềm lục địa mở rộng của Mexico

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo cùng ngày của Bộ Ngoại giao nước này, cho biết Ban Các vấn đề đại dương và Luật Biển của LHQ đã công bố các khuyến nghị của CLCS, trong đó chấp thuận ranh giới do Mexico đề xuất tại khu vực được gọi là Đa giác phía Đông của Vịnh Mexico, nơi tiếp giáp các vùng biển của Mexico, Mỹ và Cuba.

Theo cơ quan trên, việc công nhận ranh giới này mang lại sự chắc chắn đầy đủ về mặt pháp lý đối với ranh giới ngoài thềm lục địa của Mexico, đồng thời củng cố cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các quyền chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mexico nhấn mạnh quyết định trên không đồng nghĩa với việc mở rộng lãnh hải, mà chỉ liên quan đến quyền chủ quyền đối với hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, phù hợp với Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Theo công ước này, các quốc gia ven biển có thể xác lập ranh giới ngoài thềm lục địa vượt quá 200 hải lý (khoảng 370 km) tính từ đường cơ sở nếu đáp ứng các điều kiện địa chất và pháp lý theo quy định.

Quá trình xác định ranh giới thềm lục địa mở rộng của Mexico bắt đầu từ tháng 12/2011, khi nước này chính thức đệ trình hồ sơ lên CLCS. Đến tháng 6/2025, Chính phủ Mexico cập nhật các tài liệu kỹ thuật và pháp lý, có tính đến những thỏa thuận về phân định biển mà nước này đã ký với Mỹ và Cuba vào năm 2017. Tiếp đó, vào tháng 10/2025, phái đoàn Mexico đã trình bày các thông tin bổ sung trước ủy ban tại New York (Mỹ) trong khuôn khổ quá trình thẩm định quốc tế. Ngày 16/7/2026, CLCS chính thức thông qua các khuyến nghị đối với đề xuất của Mexico, mở đường cho việc hoàn tất các thủ tục xác lập ranh giới ngoài thềm lục địa của nước này.

Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định các ranh giới được CLCS chấp thuận hoàn toàn tôn trọng những thỏa thuận phân định biển đã đạt được với Mỹ và Cuba, do đó không làm thay đổi các đường ranh giới trên biển đã được 3 nước thống nhất trước đó. Theo kế hoạch, Mexico sẽ đệ trình lên Tổng Thư ký LHQ các bản đồ cùng dữ liệu trắc địa mô tả ranh giới ngoài chính thức của thềm lục địa để lưu chiểu và công bố quốc tế theo quy định.

Bộ Ngoại giao Mexico đánh giá kết quả trên là thành quả của quá trình phối hợp kéo dài nhiều năm giữa các cơ quan chức năng trong nước, trong đó có Bộ Hải quân, Viện Thống kê và Địa lý quốc gia (Inegi), Cơ quan Địa chất Mexico và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Mexico (Pemex). Việc xác lập ranh giới ngoài thềm lục địa mở rộng được kỳ vọng góp phần tăng cường cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên thiên nhiên dưới đáy biển của Mexico, đồng thời bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế.