Liên hợp quốc chia buồn về tai nạn tại Tây Ban Nha

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tây Ban Nha. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, ông Guterres vô cùng đau buồn và bàng hoàng khi hay tin về vụ tai nạn ở Tây Ban Nha và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân, cũng như người dân và Chính phủ Tây Ban Nha.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 28/10, tại khu vực gần ga Urda thuộc tỉnh Toledo, cách thủ đô Madrid khoảng 120km về phía nam. Tàu do Công ty đường sắt Nhà nước Renfe vận hành chở 378 hành khách đã đâm vào đuôi một đoàn tàu của Công ty Iryo đang dừng đỗ, trên tàu có 147 hành khách. Cả hai đoàn tàu đều đang trên đường từ Madrid đến Sevilla.

Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tuyên bố ba ngày quốc tang và cam kết tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân tai nạn.

Phát biểu tại trạm chỉ huy khẩn cấp gần hiện trường vụ tai nạn, ông Sanchez khẳng định Chính phủ sẽ điều tra các tình tiết chung quanh vụ va chạm và sẽ có hành động kiên quyết nếu phát hiện sơ suất hoặc thiếu sót trong hệ thống an toàn đường sắt. Việc cứu hộ các nạn nhân và hỗ trợ gia đình họ là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ.