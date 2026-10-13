Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ do tình trạng thiếu kinh phí hỗ trợ người tị nạn

Tại phiên họp Ủy ban Điều hành Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Salih cho biết cơ quan này mới nhận được 3 tỷ USD trong tổng số 8,5 tỷ USD kinh phí cần thiết cho năm 2026. Kể từ năm 2024, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đã phải cắt giảm 8.000 nhân sự trong bối cảnh nhu cầu cứu trợ ngày càng tăng.

Ông Salih nhấn mạnh, khi ngân sách xuống dưới mức cần thiết, những hậu quả không còn nằm trên giấy tờ mà trực tiếp đe dọa tính mạng của những người phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo.

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm, đồng thời cảnh báo không thể coi việc cắt giảm viện trợ hoặc chuyển trách nhiệm sang các nước tiếp nhận là thành công.

Theo ông, thước đo thực sự phải là chất lượng cuộc sống của người tị nạn được cải thiện và khả năng tự chủ của họ được nâng cao, đồng thời bảo đảm sự bảo vệ cần thiết cho những người vẫn phải dựa vào hỗ trợ nhân đạo.