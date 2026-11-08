Liên hợp quốc cảnh báo hàng triệu người Sudan có nguy cơ mất nơi ở tạm

Thông báo chung của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, hiện có khoảng 15,4 triệu người tại Sudan đang cần được hỗ trợ khẩn cấp nơi ở tạm và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, các tổ chức nhân đạo chỉ có thể ưu tiên hỗ trợ khoảng 10% số người có nhu cầu. Đến nay, khoảng 936.000 người đã nhận được hỗ trợ, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu thực tế và nguồn lực hiện có.

Trước tình hình trên, UNHCR và IOM kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương bổ sung nguồn tài chính nhằm khôi phục kho dự trữ vật tư cứu trợ, bảo đảm cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp và các vật dụng thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột.