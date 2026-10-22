Liên Hợp Quốc cảnh báo El Niño có thể mạnh vượt mọi kỷ lục

Bà Celeste Saulo, Tổng thư ký WMO, xuất hiện cùng ông Tom Fletcher, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, tại buổi họp báo ngày 21/10. Ảnh: UN Photos

Các quan chức Liên Hợp Quốc ngày 21/10 cảnh báo, đợt El Niño hiện nay có thể mạnh chưa từng có trong lịch sử, đồng thời kêu gọi các chính phủ hành động ngay để hạn chế thiệt hại.

"Đợt El Niño hiện nay có thể có cường độ chưa từng có tiền lệ, thực sự nằm ngoài các biểu đồ giám sát mà chúng tôi đã sử dụng trong bốn thập kỷ qua", bà Celeste Saulo, Tổng thư ký WMO, nói với các phóng viên tại Geneva.

Theo bà Saulo, El Niño sẽ đạt đỉnh vào cuối năm 2026, nhưng "những tác động của nó sẽ còn kéo dài rất lâu sau đó".

Bản cập nhật khí hậu theo mùa toàn cầu mới nhất của WMO cho thấy nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương, nơi hiện tượng này khởi phát, có thể tăng tới 3,8°C so với mức trung bình trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1. Con số này vượt xa mức thường thấy trong một đợt El Niño.

Cánh đồng lúa khô hạn ở Tây Java, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bà Saulo xuất hiện cùng ông Tom Fletcher, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, và cả hai cùng đưa ra lời kêu gọi chung.

"Hôm nay, chúng tôi kêu gọi hành động ứng phó khẩn cấp và phối hợp. Chúng ta không thể ngăn chặn El Niño, nhưng có thể ngăn chặn nhiều hậu quả tồi tệ nhất của nó đối với con người", bà Saulo phát biểu.

Ông Fletcher ví đợt El Niño sắp tới như một "quả cầu phá hủy" mang theo nắng nóng cực đoan, hạn hán và lũ lụt, đồng thời cảnh báo về "những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng". Ông cho biết đã giải ngân 50 triệu USD để hỗ trợ 11 quốc gia có rủi ro cao nhất, trong đó có Chad, El Salvador, Ethiopia, Somalia và Nam Sudan.

Theo dự báo mới nhất của WMO, tác động của El Niño sẽ phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Đông Phi, Bắc Mỹ (đặc biệt là Tây Bắc nước Mỹ) và miền nam vùng phía tây Nam Mỹ có nguy cơ hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Ở chiều ngược lại, miền Nam châu Phi và Trung Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ hạn hán. Tại Đông Nam Á, nhiệt độ cao hơn và lượng mưa thiếu hụt có thể tạo thêm áp lực lên nông nghiệp và nguồn nước.