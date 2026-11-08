Liên hoan văn nghệ quần chúng xã Yên Sơn

Đồng chí Vương Minh Thống, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn phát biểu khai mạc Liên hoan.

Liên hoan thu hút gần 800 diễn viên không chuyên, là những hạt nhân văn nghệ đến từ 26 thôn trên địa bàn, tham gia biểu diễn 78 tiết mục đặc sắc. Các tiết mục được dàn dựng công phu, có nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và phản ánh những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội văn nghệ đã mang đến không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức lựa chọn những tiết mục xuất sắc để tham gia biểu diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Yên Sơn năm 2026.

Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Tiết mục biểu diễn được các thôn dàn dựng công phu tham dự Liên hoan.

Liên hoan là dịp để các thôn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ ở cơ sở; đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phong phú, lành mạnh.