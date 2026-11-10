Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 diễn ra từ ngày 21-24/11

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban tổ chức đã nghe và đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026, tập trung vào công tác chuyên môn, công tác thông tin, tuyên truyền, công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác đảm bảo cung cấp điện cho liên hoan, công tác vệ sinh môi trường, kịch bản khai mạc, bế mạc…

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh báo cáo nội dung chuẩn bị cho Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I.

Theo đó, Ban tổ chức Liên hoan đã thống nhất một số nội dung: Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 21-24/11/2026 tại Nhà văn hóa 3/2 (phường Nam Định). Lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 21/11; Chương trình tổng kết, công diễn và trao giải vào 19h30 ngày 24/11.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu kết luận hội nghị.

Liên hoan dự kiến có 42 đoàn tuyển tham dự với hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng không chuyên tham dự. Liên hoan được tổ chức là sự kiện văn hóa có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, khuyến khích phong trào văn nghệ quần chúng phát triển sâu rộng.

Thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn, Liên hoan góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, tăng cường sự gắn kết giữa các địa phương.

Liên hoan nhằm thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đây cũng là dịp để các địa phương, cơ quan, đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ quần chúng tiêu biểu. Ban tổ chức kỳ vọng Liên hoan sẽ mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn văn hóa riêng của các địa phương, vùng miền trong tỉnh.