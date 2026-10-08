Liên hoan văn hóa, văn nghệ 'Bài ca Đại đoàn kết'

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cùng UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân trao giấy chứng nhận và hoa cho các đội dự thi.

Phát biểu khai mạc liên hoan, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Văn hóa, văn nghệ có sức mạnh đặc biệt trong việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần, kết nối con người và bồi đắp các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đối với công tác Mặt trận, đây là phương thức sinh hoạt gần gũi để tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo".

Các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc và đậm đà văn hóa Huế.

Một điểm nhấn nổi bật của liên hoan năm nay là lần đầu tiên Mặt trận thành phố ứng dụng chuyển đổi số, triển khai vòng loại bằng hình thức video trực tuyến. Sau hơn 2 tháng phát động, liên hoan đã thu hút 38/40 bài dự thi đến từ MTTQ các xã, phường. Ban Tổ chức cũng thể hiện sự chủ động, linh hoạt khi điều chỉnh quy mô từ 3 vòng xuống 2 vòng dựa trên thực tế và nguyện vọng từ cơ sở.

Tại vòng chung kết, 20 đội thi xuất sắc đã đem đến những phần trình diễn công phu, giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc văn hóa Huế. Các tiết mục tiêu biểu sẽ được lựa chọn biểu diễn tại Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 diễn ra vào tối cùng ngày, góp phần nối dài tinh thần đại đoàn kết bằng những hành động sẻ chia thiết thực với cộng đồng.