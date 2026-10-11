Liên hoan văn hoá ẩm thực xứ Thanh 2026 - Nơi giao thoa “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”

Cổng chào rực rỡ của Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 tại Công viên Hội An sẵn sàng chào đón du khách.

Bức tranh thổ cẩm đa sắc từ không gian văn hóa các dân tộc

Một trong những điểm nhấn định vị sự khác biệt và đẳng cấp của liên hoan năm nay chính là không gian văn hóa đậm chất đại ngàn của các dân tộc thiểu số, tiêu biểu là đồng bào Mường và Thái. Không chỉ mang đến những sản vật nức tiếng miền sơn cước, các gian hàng của địa phương vùng cao Thanh Hóa được dựng lên như một bản làng thu nhỏ với nhà sàn, khung cửi và những nét hoa văn thổ cẩm đặc trưng.

Khuôn viên chụp ảnh check-in độc đáo mô phỏng cổng đá cổ kính và góc tư liệu về không gian chế biến đặc sản vùng cao Pù Luông, Điện Biên, Sơn La.

Tại đây, du khách được chìm đắm trong hương vị nồng nàn của rượu cần, vị ngọt thơm của cơm lam dẻo quánh trong ống nứa, hay món thịt trâu gác bếp đậm đà gia vị núi rừng. Điểm độc đáo giữ chân người lữ hành chính là hoạt động trình diễn nghệ thuật chế biến tại chỗ. Những đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, đầu bếp bản địa khi nướng cá, giã bánh giầy không chỉ tạo ra món ăn ngon, mà đang tái hiện lại cả một dòng chảy đời sống, giúp du khách trực tiếp cảm nhận chiều sâu tâm hồn của người dân xứ Thanh. từ dải đất miền biển sầm uất cho đến những bản làng xa xôi nơi biên giới.

Sự giao thoa xuyên biên giới: Sắc màu các tỉnh thành và nước bạn Lào

Vượt ra khỏi ranh giới địa phương, liên hoan quy tụ gần 200 gian hàng và giới thiệu hơn 600 món ăn, đồ uống cùng sản phẩm OCOP đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là dịp để thực khách Thủ đô, người dân miền đất Tổ hay du khách phương Nam tìm thấy sự đồng điệu hoặc khám phá những hương vị mới lạ ngay giữa lòng xứ Thanh. Mỗi gian hàng của các tỉnh bạn như một chương nhạc riêng, góp phần làm phong phú thêm cho "bản đồ ẩm thực" tổng thể của sự kiện.

Layout ghép các gian hàng: Ẩm thực miền Quan họ, Đặc sản Quảng Ninh, Hương sắc Lào, và Đặc sản Nghệ An. Hành trình vị giác đa dạng từ các vùng miền trong nước cho đến sắc màu văn hóa hữu nghị độc đáo từ nước bạn Lào.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các gian hàng đến từ nước bạn Lào đã mang đến một sắc màu ngoại giao văn hóa vô cùng ý nghĩa. Mối tình hữu nghị sắt son, bền chặt giữa hai quốc gia, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới, được cụ thể hóa bằng những món ăn truyền thống độc đáo mang hương vị chua, cay, đậm đà gia vị đặc trưng của xứ sở Chăm-pa. Sự hiện diện này không chỉ làm thỏa lòng những thực khách đam mê khám phá quốc tế, mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết, mở ra không gian giao lưu văn hóa Đông Nam Á đầy chiều sâu.

Cầu nối du lịch và cú hích từ công nghệ số

Không dừng lại ở việc tham quan và thưởng thức tại chỗ, liên hoan còn là sàn giao dịch du lịch sôi động với sự tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành lớn như Vietravel. Các sản phẩm tour, tuyến, điểm đến di sản được giới thiệu và tư vấn trực tiếp, mở ra cơ hội kích cầu du lịch mạnh mẽ cho Thanh Hóa sau lễ hội.

Hình ảnh các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, bánh hạt dẻ đặc sản và gian tư vấn của Trường Đại học Hồng Đức.

Nhằm đưa những giá trị di sản này bay xa hơn, Ban Tổ chức đã tạo nên một bước đột phá bằng việc đẩy mạnh truyền thông số. Sự đổ bộ của các KOL, KOC và những nhà sáng tạo nội dung với các phiên livestream trực tiếp ngay tại gian hàng đã biến liên hoan thành một sự kiện "bùng nổ" trên mạng xã hội. Hình ảnh những món ngon, đặc sản OCOP độc đáo của người Mường, người Thái hay của nước bạn Lào giờ đây không chỉ tiếp cận du khách trực tiếp tại Công viên Hội An theo công thức “đến - xem - trải nghiệm - thưởng thức”, mà còn mở ra cơ hội kết nối không giới hạn, cho phép hàng triệu người dùng trực tuyến “xem - tương tác - tìm hiểu - đặt mua” ngay trên môi trường số.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh 2026 chính là minh chứng cho thấy: Khi ẩm thực được nâng tầm thành di sản, và di sản được chắp cánh bởi công nghệ, bản sắc dân tộc sẽ không ngừng bừng sáng và lan tỏa giá trị đi muôn phương.