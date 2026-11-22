Ngày 23/11, thời tiết tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất 26–29 độ C, riêng đêm và sáng sớm trời rét. Tới đêm 23/11 và sáng 24/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về, gây mưa rào rải rác cho Hà Nội cùng Đông Bắc Bộ, đẩy nền nhiệt toàn vùng giảm sâu và chuyển rét diện rộng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-16 độ C.