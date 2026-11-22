Các đại biểu tham dự tại lễ Khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu tham dự tại lễ Khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ủng hộ quỹ chung tay người nghèo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ủng hộ quỹ chung tay người nghèo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu tham quan các gian hàng truyền thống của Việt Nam tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan các gian hàng truyền thống của Việt Nam tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu tham quan các gian hàng truyền thống của Việt Nam tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian hàng tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khai mạc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khai mạc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)