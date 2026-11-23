Các ại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: chinhphu.vn

Tham dự Lễ khai mạc có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phu nhân Lê Nguyệt Anh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, Phu nhân, Phu quân và đông đảo bạn bè quốc tế tham dự Lễ khai mạc.

Được tổ chức trong hai ngày 21-22/11, trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên hoan quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố Việt Nam. Sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ XIV năm 2026 có sự đồng hành chính của Công ty cổ phần tập đoàn Masan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, người Việt Nam có câu: "Miếng trầu là đầu câu chuyện". Một miếng trầu, chén trà hay mâm cơm từ lâu đã là cách mở đầu một cuộc gặp gỡ, thể hiện sự hiếu khách và tình cảm dành cho nhau.

Bộ trưởng nhấn mạnh ẩm thực là điểm khởi đầu của những cuộc gặp gỡ, giúp con người xích lại gần nhau và mở ra cơ hội tìm hiểu truyền thống, phong tục, nếp sống của mỗi dân tộc. Qua mỗi món ăn, mỗi câu chuyện được chia sẻ, sự thấu hiểu và tình bạn được hình thành, bồi đắp.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân trong đường lối đối ngoại; mong muốn tạo thêm cơ hội để người dân các nước gặp gỡ, hiểu biết và gắn bó, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan đại diện nước ngoài tăng cường giao lưu với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã luôn quan tâm, đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Liên hoan; cảm ơn Đoàn Ngoại giao, các cơ quan, tổ chức, nghệ nhân, đầu bếp, nghệ sĩ và các đơn vị đã chung tay tổ chức sự kiện.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: chinhphu.vn

Đại diện Đoàn Ngoại giao phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh, ẩm thực là ngôn ngữ chung, giúp kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa. Đại sứ bày tỏ tin tưởng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và trải nghiệm tại Liên hoan sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa các quốc gia.

Tại Lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Nhân dịp này, Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao phần hỗ trợ cho đại diện các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế. Ảnh: chinhphu.vn

Sau Lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan các không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ASEAN và quốc tế; giao lưu với đại diện các cơ quan ngoại giao, địa phương, nghệ nhân và các đơn vị tham gia Liên hoan.

Các đại biểu tham quan các gian hàng truyền thống của Việt Nam tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn

Cùng với các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, sự kiện lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập.

Diễn ra trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Liên hoan là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thông qua giao lưu ẩm thực và văn hóa, Liên hoan góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, phát huy sức mạnh mềm và nguồn lực văn hóa cho phát triển đất nước.

Với ba không gian chính “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, Liên hoan đưa công chúng đến với những món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa đa dạng. Ảnh: chinhphu.vn

Sự kiện cũng lan tỏa tinh thần của Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9/2026.

Tinh thần sẻ chia, nhân ái luôn được vun đắp qua mỗi kỳ Liên hoan, thể hiện tình cảm và sự đồng hành của Đoàn Ngoại giao cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Năm 2024, số tiền ủng hộ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận đạt 886 triệu đồng. Năm 2025, Liên hoan vận động được hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại Lễ khai mạc.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các địa phương và những người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục chuyển tình hữu nghị và tinh thần sẻ chia thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.