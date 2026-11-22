Các đại biểu tham quan các gian hàng truyền thống của Việt Nam tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, Phu nhân, Phu quân và đông đảo bạn bè quốc tế tham dự lễ khai mạc.

Được tổ chức trong hai ngày 21 - 22/11, trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên hoan quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố Việt Nam. Sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Liên hoan có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan – Nhà tài trợ chính của chương trình, góp phần quảng bá sản phẩm và tinh hoa ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, người Việt Nam có câu: “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Một miếng trầu, chén trà hay mâm cơm từ lâu đã là cách mở đầu một cuộc gặp gỡ, thể hiện sự hiếu khách và tình cảm dành cho nhau.

Ẩm thực luôn là một sự khởi đầu. Trước hết, đó là khởi đầu của những cuộc gặp gỡ. Một món ăn ngon, một lời mời chân tình có thể giúp những người chưa quen trở nên gần gũi, bắt đầu câu chuyện và dần trở thành bạn bè. Ẩm thực cũng mở ra cánh cửa tìm hiểu truyền thống mỗi dân tộc: đằng sau hương vị là nếp sống, vùng đất, phong tục và những ký ức được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Khi mời bạn bè thưởng thức món ăn quê hương, người Việt Nam cũng đang kể câu chuyện về đất nước, con người mình; khi đón nhận món ăn của bạn bè quốc tế, người Việt Nam có dịp lắng nghe và khám phá văn hóa của họ. Từ một món ăn, một bữa ăn, những câu chuyện và sự thấu hiểu có thể bắt đầu.

Đó cũng chính là tinh thần của chủ đề “Beyond Flavors” năm nay: vượt qua những khác biệt về hương vị để tìm thấy sự đồng điệu, hiểu hơn về nhau và để những tình cảm chân thành được bắt đầu, được tiếp nối.

Các đại biểu tham quan các gian hàng truyền thống của Việt Nam tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo Bộ trưởng, văn hóa có cách rất riêng để đưa con người và các dân tộc đến gần nhau. Đó cũng là lý do Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân trong đường lối đối ngoại, mong muốn tạo thêm cơ hội để người dân các nước gặp gỡ, hiểu biết và gắn bó, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Liên hoan là dịp cụ thể để điều đó trở thành trải nghiệm sinh động. Qua 14 kỳ tổ chức, ngày hội đã trở thành nơi các Cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế và bạn bè Việt Nam cùng giới thiệu những món ăn, sắc màu và câu chuyện văn hóa của mỗi đất nước.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đại diện Đoàn Ngoại giao phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh, ẩm thực là ngôn ngữ chung, giúp kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa. Đại sứ bày tỏ tin tưởng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và trải nghiệm tại Liên hoan sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa các quốc gia.

Tại lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Nhân dịp này, Ban tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao phần hỗ trợ cho đại diện các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ủng hộ quỹ chung tay người nghèo. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Sau lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan các không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ASEAN và quốc tế; giao lưu với đại diện các cơ quan ngoại giao, địa phương, nghệ nhân và các đơn vị tham gia Liên hoan.

Với ba không gian chính “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, Liên hoan đưa công chúng đến với những món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa đa dạng. Cùng với các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, sự kiện lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Sự kiện cũng lan tỏa tinh thần của Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9/2026. Bằng những trải nghiệm gần gũi và hoạt động sẻ chia thiết thực, Liên hoan góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong kết nối con người, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và hướng tới phát triển bền vững.