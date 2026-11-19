Liên hoan do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình dự kiến quy tụ gần 100 gian hàng, giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Riêng khu vực Đoàn Ngoại giao có 49 gian hàng, bên cạnh gian hàng Việt Nam là các gian hàng của các nước thành viên ASEAN.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, qua 13 kỳ tổ chức, Liên hoan đã trở thành điểm hẹn ngoại giao văn hóa thường niên tại Hà Nội. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cùng Phu nhân, Phu quân, cán bộ ngoại giao và gia đình mang đến Liên hoan những món ăn, tiết mục nghệ thuật và câu chuyện về đất nước mình. Quá trình cùng chuẩn bị gian hàng, giới thiệu ẩm thực, giao lưu nghệ thuật và tham gia thiện nguyện tạo thêm cơ hội để các thành viên Đoàn Ngoại giao gặp gỡ, tăng cường hiểu biết và gắn bó với nhau, đồng thời gần gũi hơn với người dân và đời sống văn hóa Việt Nam.

Liên hoan cũng là dịp để các địa phương, nghệ nhân và doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp giới thiệu sản vật, truyền thống văn hóa và thế mạnh của mình với cộng đồng quốc tế. Sự kết nối giữa các cơ quan đại diện nước ngoài và địa phương Việt Nam qua mỗi kỳ Liên hoan góp phần mở rộng quan hệ giao lưu, tạo thêm cơ hội hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước.

Trong những năm qua, Liên hoan vinh dự nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Năm nay, dự kiến Phu nhân sẽ tham dự Lễ khai mạc Liên hoan.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị” sẽ diễn ra trong hai ngày 21-22/11. (Nguồn: BTC)

Với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”, mỗi món ăn sẽ mang đến một câu chuyện về nguồn cội, phong tục và bản sắc của một dân tộc. Qua những cuộc gặp gỡ và giao lưu tại các gian hàng, người tham dự có dịp khám phá sự đa dạng văn hóa, tìm thấy những nét tương đồng và vun đắp tình hữu nghị. Liên hoan gửi gắm hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc, chủ động hội nhập và gắn kết với bạn bè quốc tế.

Theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Liên hoan góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời tạo dịp để người dân tiếp cận tinh hoa văn hóa thế giới. Sự tham gia của Đoàn Ngoại giao, các địa phương, nghệ nhân và doanh nghiệp thể hiện vai trò của cộng đồng trong gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam.

Liên hoan cũng lan tỏa tinh thần của sáng kiến Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững (2027–2036) do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9/2026. Thông qua các hoạt động giao lưu và thiện nguyện, Việt Nam cùng bạn bè quốc tế khẳng định vai trò của văn hóa trong kết nối con người, tăng cường hiểu biết và xây dựng cộng đồng nhân ái.

Ba không gian chính của Liên hoan mang đến những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đa dạng. “Tự hào Việt Nam” giới thiệu ẩm thực ba miền, những món ăn gắn với nền văn minh lúa nước và phong tục truyền thống, với điểm nhấn dự kiến là mâm lễ nghệ thuật tạo hình Rồng – Phượng. “Hương vị ASEAN” thể hiện sự phong phú và những nét gần gũi trong văn hóa ẩm thực khu vực, trong đó “Con đường ẩm thực Sen” giới thiệu các món ăn từ sen và ý nghĩa của sen trong văn hóa Việt Nam. “Hương vị thế giới” đưa công chúng khám phá những món ăn đặc trưng và câu chuyện văn hóa của bạn bè quốc tế.

Chương trình dự kiến có các hoạt động trình diễn làm bánh mì Việt Nam với sự tham gia của ba thương hiệu đại diện ba miền, trình diễn làm gỏi cuốn, giao lưu với nghệ nhân, đầu bếp và biểu diễn nghệ thuật Việt Nam, quốc tế. Các hoạt động tương tác ứng dụng công nghệ số sẽ tạo thêm cách tiếp cận sinh động để công chúng tìm hiểu văn hóa, ẩm thực các nước và gửi gắm thông điệp về hòa bình, hữu nghị.

Thiện nguyện tiếp tục là một giá trị xuyên suốt của Liên hoan, thể hiện tình cảm và sự đồng hành của Đoàn Ngoại giao đối với Việt Nam. Năm 2024, số tiền ủng hộ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận đạt 886 triệu đồng. Năm 2025, Liên hoan vận động được hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại Lễ khai mạc. Năm nay, toàn bộ số tiền ủng hộ thiện nguyện sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các địa phương và những người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục chuyển tình hữu nghị thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.