Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 ứng dụng công nghệ số, quy tụ gần 100 gian hàng

Mỗi năm, sự kiện thu hút ngày càng đông các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, Sở Ngoại vụ đại diện các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Qua các hoạt động giao lưu văn hóa – ẩm thực, Liên hoan góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Sự kiện cũng thúc đẩy đường lối ngoại giao văn hóa, gắn kết các cơ quan ngoại giao nước ngoài với hệ thống Sở Ngoại vụ địa phương, tiếp tục phát huy giá trị nhân văn thông qua hoạt động thiện nguyện.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 với chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors”.

Vượt lên trên hương vị

Theo ông Ngô Phương Nghị, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thuộc Bộ Ngoại giao, Liên hoan năm nay có chủ đề “Giao lộ Văn hóa – Beyond Flavors”. Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.

Với tinh thần “Beyond Flavors” (vượt lên trên những hương vị), Liên hoan hướng tới việc khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa được gửi gắm qua từng món ăn. Qua đó, sự kiện tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Năm nay, sự kiện được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 100 gian hàng ẩm thực. Các gian hàng đến từ Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn.

Liên hoan tiếp tục phát triển các hoạt động giao lưu, trải nghiệm với ba không gian chính: Pride of Vietnam – Tự hào Việt Nam; ASEAN Flavors – Hương vị ASEAN; World Flavors – Hương vị thế giới.

Mỗi không gian mang đến cơ hội khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, các nước Đông Nam Á và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 còn có các hoạt động quảng diễn ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, giao lưu nghệ thuật và ứng dụng công nghệ số. Những hoạt động này tạo nên một không gian đa sắc màu, nơi ẩm thực, văn hóa và con người giao hòa.

Điểm nhấn sẽ là sự góp mặt của ca sĩ Tùng Dương cùng các nghệ sĩ trong và quốc tế biểu diễn tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng dành 1.000 suất phở, 500 phần bánh mì để tặng người dân và du khách đến tham gia liên hoan.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế.

Sự đồng hành và giá trị nhân văn

Liên hoan đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Đặc biệt, sự đồng hành của Phu nhân Ngô Phương Ly góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần kết nối và thông điệp về văn hóa hòa bình, hữu nghị mà chương trình hướng tới. Sự quan tâm này góp phần nâng cao ý nghĩa và sức lan tỏa của Liên hoan trong cộng đồng ngoại giao, người dân và du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, Liên hoan tiếp tục phát huy giá trị nhân văn thông qua việc phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Toàn bộ số tiền do các mạnh thường quân và cá nhân ủng hộ sẽ được gửi tới các địa phương, đơn vị và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động ủng hộ thiện nguyện được tổ chức trực tiếp tại sân khấu.

Với những hoạt động trên, chương trình góp phần trở thành cầu nối văn hóa – ngoại giao, gắn kết các nền ẩm thực qua từng món ăn, từ hương vị truyền thống đến sáng tạo hiện đại. Qua đó, khẳng định vai trò của ẩm thực trong kết nối hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 hứa hẹn là điểm hẹn văn hóa đặc sắc trong mùa lễ hội cuối năm. Tại đây, du khách và bạn bè quốc tế được khám phá thế giới qua từng món ăn và cảm nhận sức mạnh của ẩm thực trong việc kết nối con người, lan tỏa giá trị văn hóa toàn cầu.