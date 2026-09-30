Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 21-22/11

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 với thông điệp “Beyond Flavors” (Vượt trên cả hương vị).

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 được xây dựng với ý tưởng “Giao lộ văn hóa”, trong đó ẩm thực không chỉ là nơi thưởng thức những hương vị đặc sắc mà còn trở thành ngôn ngữ kết nối con người, thúc đẩy giao lưu, thấu hiểu và đối thoại giữa các nền văn hóa.

Không gian Liên hoan được thiết kế thành những tuyến phố ẩm thực thu nhỏ, mang đến hành trình khám phá văn hóa Việt Nam, khu vực và thế giới.

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 sẽ diễn ra với thông điệp “Beyond Flavors”. (Nguồn: BTC)

Nổi bật là tuyến phố “Pride of Vietnam” (Tự hào Việt Nam), giới thiệu những nét đặc sắc của ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam, qua đó góp phần quảng bá các giá trị truyền thống và văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời tôn vinh những giá trị hướng về nguồn cội dân tộc.

Tuyến phố “ASEAN Flavors” (Hương vị ASEAN) là không gian hội tụ sắc màu, hương vị và những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á.

Trong khi đó, tuyến phố “World Flavors” (Hương vị Quốc tế) mở ra hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực của nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa sôi động.

Với thông điệp “Beyond Flavors”, Liên hoan hướng tới việc vượt qua giới hạn của những trải nghiệm ẩm thực thông thường, để từ mỗi món ăn, câu chuyện văn hóa được chia sẻ và những cuộc gặp gỡ được kết nối, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và sự thấu hiểu giữa các dân tộc.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam và quốc tế, Liên hoan tiếp tục phát huy tinh thần nhân văn thông qua các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Với quy mô và sự tham gia đa dạng của các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế, địa phương và doanh nghiệp, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa hấp dẫn tại Hà Nội, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và Việt Nam năng động, cởi mở, giàu bản sắc và chủ động hội nhập quốc tế.