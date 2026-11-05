Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội

Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế tại Hà Nội. Ảnh: THU HOÀI

Thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 5-11, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao), Trưởng ban tổ chức Ngô Phương Nghị cho biết, sự kiện có chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors”, kết hợp giới thiệu ẩm thực với giao lưu văn hóa và hoạt động thiện nguyện. Hoạt động hướng tới khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa gửi gắm qua từng món ăn, qua đó thúc đẩy ngoại giao văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế.

Gần 100 gian hàng đến từ các đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa nước ngoài, sở ngoại vụ địa phương và doanh nghiệp được bố trí tại ba khu vực gồm “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”. Khách tham quan có dịp thưởng thức món ăn đặc trưng, tìm hiểu phong tục và văn hóa của nhiều quốc gia.

Buổi gặp gỡ báo chí, thông tin về liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Ảnh: THU HOÀI

Điểm nhấn của chương trình là không gian “Tự hào Việt Nam”, giới thiệu di sản ẩm thực ba miền. Trong đó, khu vực “Nguồn cội Việt” được bài trí trang trọng, có ban thờ Trời Đất và nghi lễ dâng hương truyền thống. Các lễ vật như bánh chưng, bánh dày, xôi gà, bánh cốm... cùng đặc sản vùng miền sẽ được giới thiệu tại đây.

Theo bà Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, liên hoan quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp đạt giải thưởng quốc tế và những đầu bếp trẻ. Bên cạnh giới thiệu món ăn, chương trình chú trọng trình diễn kỹ thuật chế biến, cách sử dụng nguyên liệu, gia vị và những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với từng món ăn. Bánh mì Việt Nam cũng được lựa chọn là một trong những điểm nhấn quảng bá.

Nhiều đặc sản Việt Nam và thế giới sẽ được trưng bày, giới thiệu tại liên hoan. Ảnh: THU MINH

Năm 2025, chương trình tiếp nhận 1,301 tỷ đồng ủng hộ, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai hoạt động quyên góp tự nguyện. Toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được chuyển tới các địa phương, đơn vị và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 tạo không gian gặp gỡ giữa các nền văn hóa, góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam, tăng cường giao lưu giữa cộng đồng ngoại giao với người dân.