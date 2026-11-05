Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026: Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu ngoại giao

Ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc vừa đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà cho gia đình anh Doãn Ngọc Cao - người khuyết tật bán vé số dạo được ông Nơi hứa xem xét hỗ trợ tại buổi trao nền tái định cư phục vụ các công trình APEC 2027 mới đây.