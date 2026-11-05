Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026: Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu ngoại giao

Các đại biểu tham dự chương trình gặp gỡ báo chí thông tin về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. (Ảnh: Thành Long)

Tham dự buổi gặp gỡ báo chí có bà Lê Nguyệt Anh, phu nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; bà Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ và đại diện các Đại sứ quán, tổ chức nước ngoài, đại diện các địa phương và doanh nghiệp;…

Thông tin tại chương trình gặp gỡ thông tin báo chí về Liên hoan Văn hoá Ẩm thực Quốc tế 2026, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Ngô Phương Nghị cho biết Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026, với chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors” không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.

Với tinh thần vượt lên trên những hương vị, Liên hoan hướng tới việc khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa được gửi gắm qua từng món ăn, tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự kiện năm nay được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 100 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn.

Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Ngô Phương Nghị thông tin về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. (Ảnh: Thành Long)

Trưởng Ban Tổ chức chương trình Ngô Phương Nghị cho biết, năm 2026, Ban Tổ chức tiếp tục phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các hoạt động từ thiện theo hướng thiết thực, công khai và minh bạch.

Điểm nhấn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 là sự tham gia trực tiếp của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong hoạt động ủng hộ từ thiện trên sân khấu lễ khai mạc. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Ngô Phương Nghị, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp tự nguyện của các đại sứ quán nước ngoài và các đơn vị tham gia Liên hoan ngay tại lễ khai mạc.

Không gian “Tự hào Việt Nam” – câu chuyện về nguồn cội và văn hóa dân tộc

Diễn ra chỉ hai ngày trước Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 dành một không gian riêng mang tên “Tự hào Việt Nam”, tái hiện những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống dân tộc.

Điểm nhấn của không gian là ban thờ Trời Đất cùng khu vực dâng lễ, dâng hương được bài trí theo hướng nghệ thuật, trang trọng và tinh tế. Các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh giầy, xôi gà, bánh cốm, bánh xu xê cùng nhiều đặc sản vùng miền được lựa chọn, giới thiệu, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu, khách mời sẽ tham gia nghi lễ dâng hương truyền thống, thể hiện sự tri ân đối với nguồn cội, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Bà Lê Thị Thiết - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình thông tin về chương trình. (Ảnh: Thành Long)

Nhấn mạnh đến những điểm nhấn của ẩm thực tại lễ hội năm nay, bà Lê Thị Thiết - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình khẳng định liên hoan năm nay đặc biệt chú trọng đến việc tôn vinh những giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, ẩm thực Việt Nam ngày càng được đánh giá cao trên thị trường quốc tế và có nhiều món ăn được vinh danh, xếp hạng ở những vị trí ấn tượng.

Lễ hội sẽ quy tụ các nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam, những đầu bếp từng đạt giải thưởng quốc tế, các siêu đầu bếp trong nước, cùng những đầu bếp trẻ đang nỗ lực sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Về món ăn, bà Lê Thị Thiết cho biết bánh mì Việt Nam sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Món ăn này thời gian qua đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và được các đầu bếp trẻ quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế thông qua các cuộc thi ẩm thực, trong đó có những thành tích nổi bật.

Thông qua sự tham gia của các nghệ nhân và làng nghề, liên hoan sẽ tạo nên một không gian thể hiện đúng bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam thông qua các di sản ẩm thực truyền thống.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ quy tụ các nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam, những đầu bếp từng đạt giải thưởng quốc tế. (Ảnh: Thành Long)

Không chỉ giới thiệu món ăn, liên hoan cũng chú trọng truyền tải những giá trị sâu sắc hơn của văn hóa ẩm thực, từ kỹ thuật chế biến, cách lựa chọn nguyên liệu, sử dụng các loại gia vị đặc trưng của Việt Nam cho đến lịch sử hình thành và những câu chuyện văn hóa gắn liền với từng vùng miền.

Các nghệ nhân, đầu bếp và siêu đầu bếp sẽ trực tiếp trình diễn, giới thiệu và chia sẻ với công chúng, đặc biệt là bạn bè quốc tế, về nguồn gốc, giá trị và bản sắc của từng món ăn.

Đây cũng là cơ hội để các đầu bếp Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đầu bếp quốc tế đến từ những quốc gia tham dự Liên hoan, qua đó thúc đẩy sự giao thoa và hội nhập văn hóa ẩm thực.

Dự kiến, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 diễn ra trong hai ngày từ 21 - 22/11, tại Khu Ngoại giao Đoàn - 298 Kim Mã, Ngọc Hà, Hà Nội. Chương trình sẽ là cầu nối văn hóa - ngoại giao, gắn kết các nền ẩm thực qua từng món ăn, từ hương vị truyền thống đến sáng tạo hiện đại, khẳng định vai trò của ẩm thực trong kết nối hữu nghị và hợp tác quốc tế.