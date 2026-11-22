Liên hoan là dịp quảng bá những giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, góp phần tăng cường giao lưu, thấu hiểu và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế

Sáng 22/11, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Hà Nội), Bộ Ngoại giao tổ chức lễ khai mạc "Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ XIV - năm 2026" với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”. Tham dự sự kiện có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phu nhân Lê Nguyệt Anh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng đông đảo du khách và bạn bè quốc tế.

Ẩm thực kể chuyện về đất nước và con người

Không chỉ là nơi giới thiệu những món ăn đặc trưng của mỗi quốc gia, "Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế" qua 14 kỳ tổ chức đã trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại thường niên. Ở đó, những câu chuyện về đất nước, con người và phong tục tập quán được chia sẻ qua hương vị, cách chế biến và văn hóa thưởng thức, tạo nên sự kết nối gần gũi giữa những người đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan không gian văn hóa, ẩm thực tại Liên hoan năm nay

Năm nay, Liên hoan diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, ngay trước thềm "Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11" lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Sự kiện quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Sự đa dạng về thành phần tham dự tạo nên một không gian giao lưu nhiều sắc màu, nơi ẩm thực Việt Nam có dịp giới thiệu những nét đặc sắc, đồng thời mang đến cơ hội khám phá tinh hoa ẩm thực thế giới.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh ý nghĩa của Liên hoan trong việc tạo dựng những cuộc gặp gỡ, thúc đẩy sự thấu hiểu giữa con người với con người. Từ câu nói quen thuộc “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, Bộ trưởng liên hệ đến nét đẹp mời trà, mời cơm trong văn hóa tiếp khách của người Việt, nơi một món ăn ngon, một lời mời chân tình có thể mở đầu cho những câu chuyện và tình bạn.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc "Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ XIV năm 2026"

Cũng theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao, mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, truyền thống, phong tục và ký ức của mỗi dân tộc. Vì vậy việc giới thiệu món ăn quê hương cũng là cách kể câu chuyện về đất nước, con người mình; thưởng thức ẩm thực của những nền văn hóa khác là cơ hội để khám phá và hiểu thêm về bạn bè quốc tế. Đó cũng là tinh thần của chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”, vượt qua khác biệt để tìm thấy sự đồng điệu và gắn kết. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân trong đường lối đối ngoại; đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan đại diện nước ngoài tăng cường giao lưu với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Cùng chia sẻ quan điểm về sức mạnh kết nối của ẩm thực, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho rằng dù đến từ nhiều quốc gia và sử dụng những ngôn ngữ khác nhau, mọi người đều có thể tìm thấy tiếng nói chung bên bàn ăn. Từ trải nghiệm cá nhân sau khi đến Việt Nam, Đại sứ nhận thấy những lời mời thưởng thức một bát phở, một tách trà cùng sự hiếu khách trong mỗi bữa ăn là cách gần gũi để kết nối với người dân địa phương. Theo Đại sứ, dù các nhà ngoại giao dành nhiều thời gian làm việc quanh bàn họp, những tình hữu nghị bền chặt nhất lại thường bắt đầu từ những bữa ăn chung và các cuộc trò chuyện cởi mở.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chia sẻ về sức mạnh kết nối của ẩm thực và tình hữu nghị giữa các quốc gia

Đại sứ Jennifer Wicks cũng nhấn mạnh ẩm thực là một trong những biểu hiện gần gũi và sâu sắc của bản sắc văn hóa mỗi quốc gia. Đằng sau mỗi món ăn là công thức được lưu truyền qua nhiều thế hệ, là căn bếp gia đình và thành quả lao động của người nông dân. Nhân dịp này, Đại sứ giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Hoa Kỳ, trong đó có các món ăn truyền thống gắn với Lễ Tạ ơn như gà tây quay, bánh bí ngô, cùng các loại trái cây tươi chất lượng cao do nông dân Hoa Kỳ trồng. Đại sứ bày tỏ mong muốn khách tham quan sẽ có dịp khám phá những câu chuyện văn hóa riêng được gửi gắm trong từng gian hàng của các quốc gia.

Sắc màu ẩm thực và câu chuyện văn hóa

Với ba không gian chính gồm “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, Liên hoan mở ra hành trình khám phá qua những món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa của nhiều vùng miền, quốc gia.

Tại không gian “Tự hào Việt Nam”, những đặc sản địa phương, món ăn truyền thống và sản vật vùng miền góp phần giới thiệu sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt. Mỗi món ăn, sản vật góp phần kể câu chuyện về văn hóa, phong tục và những nét đặc trưng trong đời sống của từng vùng miền. Trong khi đó, không gian ASEAN và quốc tế đưa khách tham quan đến gần hơn với những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các quốc gia. Sự khác biệt về nguyên liệu, gia vị, phương thức chế biến và cách thưởng thức tạo nên một bức tranh đa dạng, giúp công chúng có thêm những trải nghiệm về đời sống văn hóa của bạn bè quốc tế.

Liên hoan gửi gắm thông điệp về sự đồng điệu, thấu hiểu và gắn kết giữa các nền văn hóa thông qua ẩm thực.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực, Liên hoan còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Sau lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã tham quan những không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ASEAN và quốc tế, gặp gỡ đại diện các cơ quan ngoại giao, địa phương, nghệ nhân và các đơn vị tham gia.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao phần hỗ trợ tới đại diện các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao hỗ trợ tới đại diện 5 địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Hoạt động này tiếp nối tinh thần "tương thân tương ái" đã được duy trì qua nhiều kỳ Liên hoan. Năm 2024, số tiền ủng hộ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận đạt 886 triệu đồng. Năm 2025, chương trình vận động được hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại lễ khai mạc. Hoạt động quyên góp năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của Đoàn Ngoại giao, các doanh nghiệp, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, địa phương cùng đông đảo cán bộ và người dân. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các địa phương và người có hoàn cảnh khó khăn.

Diễn ra ngay trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên hoan còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thông qua các hoạt động giao lưu, quảng bá và trải nghiệm, sự kiện góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, phát huy sức mạnh mềm và nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển đất nước. Đồng thời, Liên hoan lan tỏa tinh thần của Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9/2026. Những hoạt động giao lưu và sẻ chia tại sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và hướng tới phát triển bền vững.

Liên hoan năm nay với sự đồng hành của Masan góp phần đưa những sản phẩm mang thương hiệu Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Sau 14 kỳ tổ chức, "Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế" đã trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại thường niên, thu hút sự tham gia của các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo công chúng. Từ những món ăn mang hương vị riêng của mỗi quốc gia đến những câu chuyện được chia sẻ trong không gian giao lưu, sự kiện tiếp tục góp phần đưa các nền văn hóa và con người đến gần nhau hơn.