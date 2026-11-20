Diễn ra trong hai ngày 21-22/11, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 do Bộ Ngoại giao tổ chức, với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 gian hàng, với sự tham dự của khoảng 2.500 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế.

Không khí chuẩn bị tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc đang dần sôi động. Dọc các lối đi, những dãy gian hàng mang sắc xanh đặc trưng của Liên hoan đã được dựng lên. Tên gọi Ba Lan, Argentina, Hoa Kỳ, Thái Lan, Singapore, Sri Lanka, Panama… hiện diện bên cạnh các gian hàng của địa phương Việt Nam, gợi mở một không gian gặp gỡ đa sắc màu.

Các gian hàng quốc tế và địa phương đang được chuẩn bị tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc. (Ảnh: Thành Long)

Tại nhiều gian hàng, công tác trang trí đang được khẩn trương triển khai. Những hình ảnh món ăn, họa tiết và sắc màu riêng dần xuất hiện, hé lộ nét đặc trưng của từng nền ẩm thực. Khu vực sân khấu và các không gian chung cũng đang được hoàn thiện để sẵn sàng đón đại biểu, khách mời và công chúng.

Với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”, Liên hoan mở ra dịp để người dân và bạn bè quốc tế gặp gỡ, tìm hiểu những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn. Từ hương vị quen thuộc của Việt Nam đến nét đặc sắc của các nền ẩm thực quốc tế, mỗi gian hàng sẽ góp thêm một sắc màu cho không gian giao lưu tại Liên hoan.

Gian hàng Thái Lan và Singapore trong quá trình chuẩn bị. (Ảnh: Thành Long)

Được tổ chức thường niên, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế là một hoạt động đối ngoại văn hóa của Bộ Ngoại giao, góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam và các nước, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chủ động để Liên hoan diễn ra an toàn, thuận lợi cùng với việc chuẩn bị không gian và các gian hàng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho Liên hoan đang được Ban Tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai.

Diễn ra trong hai ngày 21-22/11, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 do Bộ Ngoại giao tổ chức có chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”. (Ảnh: Thành Long)

Trước đó, ngày 17/11, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an và các cơ quan liên quan.

Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi về phương án bảo đảm an ninh, trật tự; phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và rà soát nguy cơ mất an toàn tại các gian hàng.

Công tác chuẩn bị đang tiếp tục được triển khai, hướng tới một kỳ Liên hoan an toàn, thuận lợi, để mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi trải nghiệm ẩm thực trở thành một nhịp cầu kết nối văn hóa, con người.

Thông tin dành cho người tham dự

- Thời gian: Ngày 21-22/11/2026.

- Địa điểm: Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội.

- Lưu ý: Do không gian và chỗ đỗ xe tại khu vực tổ chức có hạn, Ban Tổ chức khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân; ưu tiên phương tiện công cộng hoặc phương tiện di chuyển phù hợp để góp phần giảm ùn tắc.