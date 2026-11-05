Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026: Cầu nối hữu nghị gắn kết các quốc gia

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa đặc sắc trong mùa lễ hội cuối năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 với chủ đề “Giao lộ Văn hóa” sẽ diễn ra trong ngày 21-22, tại Khu Ngoại giao Đoàn, 298 Kim Mã, Ngọc Hà, Hà Nội.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.

Với tinh thần “Beyond Flavors” (Vượt lên trên những hương vị), Liên hoan hướng tới việc khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa được gửi gắm qua từng món ăn, tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Sự kiện năm nay được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 100 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Đặc biệt, sự quan tâm và đồng hành của Phu nhân Ngô Phương Ly góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần kết nối và thông điệp về văn hóa, hòa bình, hữu nghị mà chương trình hướng tới, đồng thời góp phần nâng cao ý nghĩa và sức lan tỏa của Liên hoan trong cộng đồng ngoại giao, người dân và du khách quốc tế.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 tiếp tục phát triển các hoạt động giao lưu, trải nghiệm với ba không gian chính: Pride of Vietnam - Tự hào Việt Nam, ASEAN Flavors - Hương vị ASEAN và World Flavors - Hương vị thế giới. Mỗi không gian mang đến cơ hội khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và bạn bè quốc tế.

Bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Liên hoan còn có các hoạt động quảng diễn ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, giao lưu nghệ thuật, ứng dụng công nghệ số, tạo nên một không gian đa sắc màu, nơi ẩm thực, văn hóa và con người giao hòa, và hoạt động ủng hộ thiện nguyện trực tiếp tại sân khấu.

Liên hoan diễn ra trong dịp cả nước hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ban Tổ chức xây dựng không gian “Tự hào Việt Nam” – nơi kể câu chuyện về nguồn cội và văn hóa Việt.

Không gian "Tự hào Việt Nam" quy tụ di sản ẩm thực ba miền. Đặc biệt, Khu "Nguồn cội Việt" được thiết kế trang trọng, tinh tế, là nơi dâng lễ lên Trời Đất với các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh giầy, đặc sản địa phương và có sự góp mặt của ẩm thực quốc tế./.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ban tổ chức xác định hoạt động thiện nguyện tiếp tục là một điểm nhấn quan trọng của Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Năm 2025, hoạt động này đạt 1,301 tỷ đồng, trong đó 750 triệu đồng đã được trao trực tiếp hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại Lễ Khai mạc, phần còn lại được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động sau sự kiện. Tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trực tiếp tham gia ủng hộ hoạt động từ thiện trên sân khấu lễ khai mạc, qua đó phát động và lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm đối với cộng đồng và các hoàn cảnh khó khăn.