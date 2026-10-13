Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV: Hội tụ và Lan tỏa

Từ khi công diễn vào ngày 25.9 đến nay, vở kịch xiếc "Sơn Thần - Thủy Quái" vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Lần đầu tiên, nghệ thuật xiếc kết hợp 3D Mapping với sân khấu nước, mở rộng không gian biểu diễn và cách thức kể chuyện, tạo nên diện mạo mới cho sân khấu xiếc. Từ thử nghiệm này, công nghệ đang mở ra những hướng đi nào cho xiếc Việt Nam, góp phần đổi mới phương thức sáng tạo và đưa nghệ thuật xiếc tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại.