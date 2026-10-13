Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV: Hội tụ và Lan tỏa
Ngày 13-10, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XV, năm 2026 với chủ đề “Hội tụ và Lan tỏa”, diễn ra từ ngày 22 đến 27-10.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/tin-tuc/lien-hoan-truyen-hinh-phat-thanh-dien-anh-cong-an-nhan-dan-lan-thu-xv-hoi-tu-va-lan-toa-64691