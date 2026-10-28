Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV - 2026 thành công rực rỡ

Khát vọng đưa những điều tốt đẹp đến với công chúng

Dự chương trình, về phía lãnh đạo Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan. Về phía lãnh đạo bộ, ban, ngành có các đồng chí: Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng Chủ tịch Liên hoan.

Chương trình văn nghệ hoành tráng, ấn tượng mở đầu bế mạc liên hoan

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026 với chủ đề “Hội tụ và lan toả” do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ ngày 22 – 27/10. Tham gia Liên hoan có 57 đơn vị, trong đó có 12 đơn vị ngoài lực lượng CAND, với tổng số 737 tác phẩm và 45 thí sinh dự thi hợp lệ, bao gồm 432 tác phẩm Truyền hình; 276 tác phẩm Phát thanh; 29 tác phẩm Điện ảnh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an TP Hà Nội

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, đằng sau con số 737 tác phẩm tham gia Liên hoan lần này là những chuyến đi, những đêm bám hiện trường, những ngày lao động sáng tạo và khát vọng đưa sự thật, điều tốt đẹp đến với công chúng. Nhiều tác phẩm thể hiện chiều sâu trong công tác tuyên truyền, làm rõ những định hướng chiến lược, phản ánh sinh động chặng đường từ nghị quyết đến hành động, từ chủ trương đến những kết quả cụ thể phục vụ nhân dân, cho thấy nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống và tạo nên những đổi thay thiết thực như thế nào. Cùng với đó là những tác phẩm sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Điều đáng trân trọng nhất là chuyển động trong tư duy sáng tạo, con người đã thực sự trở thành trung tâm của câu chuyện. Người chiến sĩ Công an hiện lên qua những lựa chọn, những hy sinh, những điều rất đời thường sau màu áo, chứ không chỉ qua nhiệm vụ. Người dân không chỉ là nhân vật được giúp đỡ, mà là những con người có tiếng nói, có phẩm giá, có niềm tin và khát vọng sống. Tác phẩm không dừng lại ở việc kể một chiến công, mà lý giải chiến công ấy có ý nghĩa gì với cuộc sống. Một vụ án có thể khép lại khi tội phạm bị xử lý. Nhưng vẫn còn đó những cuộc đời cần được chữa lành.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phát biểu bế mạc

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cũng khẳng định: "Nhìn vào từng thể loại có thể thấy sự tiến bộ về kỹ thuật đi liền với cách phát hiện, tiếp cận và kể chuyện về con người".

Ở phóng sự truyền hình, “Những giờ khắc sinh tử” của Công an tỉnh Lào Cai đưa chúng ta đến gần những khoảnh khắc hiểm nguy, nơi lòng dũng cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ được ghi lại bằng những hình ảnh chân thực. “Nữ hoàng thoát bẫy” của Công an TP Đà Nẵng lại phát huy sức mạnh của hình ảnh, âm thanh hiện trường và nhịp dựng trong dẫn dắt câu chuyện. Những tác phẩm ấy nhắc chúng ta rằng, khi sự thật đủ sức lay động, đôi khi một khuôn hình có thể nói thay hàng nghìn lời bình.

Ở thể loại phát thanh, “Kẻ ẩn mình trong đêm” của Công an tỉnh Cao Bằng và “500 ngày đêm nối nhịp trở về” của Công an tỉnh Hưng Yên là minh chứng cho sức sáng tạo của những người kể chuyện bằng âm thanh. Không có lợi thế của hình ảnh, nhưng bằng tiếng nói nhân vật, tiếng động đời thường và những khoảng lặng giàu sức gợi, họ vẫn dẫn người nghe tiến sát hơn tới sựthật và những số phận con người.

Với điện ảnh, “Ký ức hoàn nguyên” của Công an tỉnh Quảng Ngãi và “Lời hứa” của Công an TP Hà Nội để lại những dấu ấn riêng. Khi câu chuyện về pháp luật, trách nhiệm và tình người được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, thông điệp được tiếp nhận bằng lý trí, rồi ở lại thật lâu trong cảm xúc của người xem.

Ở nhóm tác phẩm nghệ thuật và chuyên biệt, thế mạnh giàu bản sắc của Truyền hình CAND, Ban tổ chức ghi nhận những tìm tòi đáng quý qua “Hiệp đồng xuyên biên giới” của Công an tỉnh Điện Biên, “Từ trận cầu miễn phí đến đường dây tội phạm” của Công an tỉnh Hưng Yên và “Bóc dỡ hệ thống OK9” của Công an tỉnh Quảng Trị. Ở đó, câu chuyện nghiệp vụ trở nên hấp dẫn nhờ tư duy sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần chiến đấu.

“Mưa bản, Mưa mường” của Công an tỉnh Sơn La - tác phẩm tài liệu không lời bình về những người chiến sĩ nơi miền biên viễn âm thầm cứu dân trong mưa lũ. Không một câu ngợi ca lớn lao, chỉ có hiện thực, những hành động và sự lặng thầm của những con người đang làm tất cả để bảo vệ sự sống. Qua đó, công chúng được hiểu sâu hơn giá trị của sự hy sinh, vẻ đẹp của tình người và ý nghĩa của hai chữ “bình yên”.

Trao giải vàng cho các tác giả, nhóm tác giả

Hành trình “Hội tụ và lan tỏa” vẫn tiếp tục​

Bên cạnh phần chuyên môn, Liên hoan còn để lại dấu ấn đẹp qua những chương trình giao lưu, thể thao và về nguồn. Giải Pickleball do Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Truyền thông CAND tổ chức đã tạo không khí sôi nổi, gắn kết tình đồng chí, đồng nghiệp. Chuyến về nguồn tại Ninh Bình, nhờ sự phối hợp chu đáo của Công an tỉnh, là dịp để các đại biểu hướng về truyền thống, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm với thế hệ đi trước.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân, các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh, đồng thời dành lời tri ân đến tất cảcác tác giả, nhóm tác giả tham gia Liên hoan, Trung tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định, mỗi tác phẩm dự Liên hoan đều được tạo nên bằng trí tuệ, mồ hôi và sự dấn thân của những người cầm máy, dựng phim, biên tập, thu thanh, của các đạo diễn, diễn viên, kỹ thuật viên; bằng cả sự sẻ chia của những nhân vật đã tin tưởng kể lại câu chuyện đời mình.

Đồng chí Nguyễn Thị Duyên (Đoàn Công an TPHCM) cùng các đồng nghiệp nhận giải Vàng Phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình

Trung tướng Đỗ Triệu Phong thay mặt Ban tổ chức trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng và các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Liên hoan được tổ chức thành công; cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an các đơn vị, địa phương; các thành viên Ban Giám khảo và độingũ tổ chức, kỹ thuật, hậu cần, bảo đảm an ninh, an toàn và thành công của Liên hoan.

Các tác giả thuộc Đoàn Công an TPHCM đạt giải cao tại liên hoan

Liên hoan khép lại nhưng hành trình “Hội tụ và lan tỏa” vẫn tiếp tục. Trung tướng Đỗ Triệu Phong tin tưởng, đội ngũ những người làm báo, phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND sẽ sáng tạo thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Bởi suy cho cùng, giá trị cao nhất của truyền thông không chỉ là đưa tin, mà là khiến người ta tin hơn vào lẽ phải, yêu hơn điều thiện và sống có trách nhiệm hơn với con người.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã công bố và trao 35 giải Vàng, bao gồm 33 giải Vàng dành cho tác phẩm, 2 giải Vàng dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; trao 71 giải Bạc, bao gồm 66 giải Bạc cho tác phẩm, 5 giải Bạc dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an TP Hà Nội. Ngoài ra còn có 108 giải Đồng và 152 bằng khen được Ban tổ chức quyết định trao tặng các tác giả, nhóm tác giả.

CÔNG AN TPHCM XUẤT SẮC GIÀNH GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN TẠI LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH, PHÁT THANH, ĐIỆN ẢNH CAND LẦN THỨ XV 4 HUY CHƯƠNG VÀNG - Chuyên mục An ninh TP. Hồ Chí Minh - Video nền tảng số: Bể kèo - Phóng sự: Tên con là Thiên Bảo - Người dẫn chương trình: Nguyễn Thị Duyên. 3 HUY CHƯƠNG BẠC - Chương trình chuyên biệt: Lật tẩy luật ngầm - Podcast: Xung đột trên mạng xã hội, người trẻ ở đâu? - Phát thanh: Không một ai ngoài cuộc. 4 HUY CHƯƠNG ĐỒNG VÀ 6 BẰNG KHEN - Chuyên mục khoa giáo: Chấm đỏ - Video nền tảng số: Xe độ chưa kịp ngầu - Điện ảnh: Bình yên không tự nhiên mà có - Phát thanh: Cảnh báo từ hệ luỵ ma tuý mới. Tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026, Công an TP.Hồ Chí Minh xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ những người làm báo chí, truyền thông, tuyên truyền trong lực lượng Công an Thành phố. Với hơn 20 tác phẩm trong danh mục đăng ký dự thi, Công an Thành phố mang đến Liên hoan những câu chuyện đậm hơi thở cuộc sống, giàu tính chính luận và chiều sâu nhân văn. Các tác phẩm ghi dấu ấn bởi cách lựa chọn đề tài, tư duy dàn dựng, ngôn ngữ hình ảnh giàu sức biểu đạt; kết hợp hài hòa giữa tính chân thực, nghiệp vụ Công an và nghệ thuật điện ảnh, truyền hình. Qua đó, khắc họa sinh động hình tượng người chiến sĩ CAND bản lĩnh, tận tụy, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Thành tích tại Liên hoan không chỉ là niềm tự hào về những tấm huy chương, mà còn khẳng định giá trị của những tác phẩm được làm bằng bản lĩnh chính trị, tâm huyết nghề nghiệp và trái tim người chiến sĩ. Bởi phía sau mỗi khuôn hình là một câu chuyện cuộc đời. Phía sau mỗi tác phẩm là trách nhiệm với Nhân dân. Và đích đến của nghệ thuật chính là lan tỏa niềm tin, những giá trị nhân văn và khát vọng bình yên.