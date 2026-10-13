Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân: Hội tụ và lan tỏa

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 diễn ra từ ngày 22-27/10 tại Hà Nội. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức họp báo, thông tin về Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 22-27/10 tại Hà Nội, với chủ đề "Hội tụ và lan tỏa".

Tại họp báo, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Truyền thông Công an nhân dân cho biết: Liên hoan là sự hội tụ của con người, của các loại hình báo chí, của các nền tảng, và của kinh nghiệm, sáng tạo từ Công an các đơn vị, địa phương cùng các cơ quan báo chí ngoài lực lượng.

Ban tổ chức mong muốn những tác phẩm hay, những tấm gương đẹp, những thông điệp tích cực về an ninh, trật tự không dừng lại trong khán phòng hay trên một kênh phát sóng, mà được lan tỏa, đi vào đời sống, đến với từng gia đình, từng người dân...

Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, kỳ liên hoan này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi cả hệ thống chính trị vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi, lực lượng Công an cơ sở được củng cố, gần dân hơn và được giao thêm trách nhiệm.

Chính những thay đổi ấy, báo chí có rất nhiều đề tài để phản ánh: Người chiến sĩ Công an xã, phường bám địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững bình yên từ cơ sở. Đó là chất liệu quý để tạo nên những tác phẩm sống động, giàu hơi thở cuộc sống.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong thông tin các nội dung của Liên hoan. (Ảnh: NGUYỄN BÌNH)

Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh: Chúng ta đang ở giữa làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, được dẫn dắt bởi tinh thần đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Báo chí không đứng ngoài làn sóng ấy.

Do đó, Ban tổ chức xác định yêu cầu xuyên suốt của kỳ liên hoan lần này là chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu hướng truyền thông hiện đại.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, liên hoan sẽ thành công rực rỡ, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các đại biểu, các nghệ sĩ, các nhà báo và công chúng.

Về mùa liên hoan năm 2026, Phó Cục trưởng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Liên hoan - Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký của 56 đơn vị, với hơn 737 tác phẩm dự thi. Trong đó, Truyền hình có 432 tác phẩm; Phát thanh có 276 tác phẩm; Điện ảnh có 29 tác phẩm.

Thể loại phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất (hơn 285 tác phẩm). Đây cũng là thể loại có sự cạnh tranh gay gắt nhất giữa các đơn vị dự thi với nhiều đề tài phong phú, phản ánh bức tranh thời sự của địa phương trong thời gian qua.

Đặc biệt, năm nay ghi nhận số lượng các tác phẩm thi video trên nền tảng số, podcast tăng ấn tượng với 188 tác phẩm, thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ của báo chí truyền thông theo xu hướng số hóa và sự lên ngôi của các định dạng nội dung mới.

Bên cạnh đó, có 47 thí sinh thi phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã trao đổi, chia sẻ với các cơ quan báo chí về những điểm mới, nổi bật của mùa liên hoan, giải đáp nhiều nội dung được quan tâm, trong đó có tiêu chí chấm video trên nền tảng số, tác phẩm có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các tác phẩm thuộc mảng đề tài khó như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình, những điểm đặc sắc trong lễ khai mạc liên hoan, lan tỏa các tác phẩm đoạt giải sau liên hoan…

Phóng viên báo chí dự họp báo. (Ảnh: NGUYỄN BÌNH)

Là hoạt động nghiệp vụ truyền thống, do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức hai năm một lần, qua mỗi kỳ, liên hoan đã trở thành diễn đàn chuyên môn có uy tín và là nơi hội tụ của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an trên cả nước.

Đây sẽ là dịp để những người làm báo chí và công tác tuyên truyền trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, phối hợp sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền thông và cùng chia sẻ về những vấn đề đang quan tâm nhằm phục vụ khán thính giả tốt hơn.

Bên cạnh hoạt động trọng tâm là tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng đó, liên hoan còn có nhiều hoạt động bên lề như: Hai hội thảo được tổ chức theo hướng hội tụ đối tượng-lan tỏa: “Dữ liệu công nghệ số-Nền tảng an toàn cho Báo chí Công an trong kỷ nguyên mới” và “Hội tụ-Phân phối nội dung đa nền tảng tại Cục Truyền thông Công an nhân dân”.

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động: Dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và thăm Hoàng thành Thăng Long; tham quan quy trình sản xuất của Đài Truyền hình Việt Nam; sinh hoạt chính trị tại tỉnh Ninh Bình...