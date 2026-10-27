Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND: Hội tụ tài năng, lan tỏa những câu chuyện đẹp

Qua góc nhìn của BGK và trải nghiệm của các thí sinh, sự chân thực, bản lĩnh nghề nghiệp cùng tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân tiếp tục là những giá trị cốt lõi làm nên sức lan tỏa của mỗi tác phẩm.

NSND Đặng Thuỵ Mỹ Uyên:

Sự chân thật đủ làm đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an

Điều khiến Mỹ Uyên chú ý là các thí sinh dự thi có một lợi thế rất riêng, đó là được sống và làm việc gần với chính những câu chuyện mình đang kể.

Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thuỵ Mỹ Uyên

Khi nói về người chiến sĩ CAND, chúng ta thường nghĩ đến những nhiệm vụ khó khăn, những chiến công hay sự hy sinh nhưng nhưng với tôi, phía sau bộ quân phục ấy còn là một con người rất đời thường, cũng có gia đình, có những lo toan, có những cảm xúc mà đôi khi không dễ nói ra. Tôi có ấn tượng với những tác phẩm khai thác được góc nhìn đó. Không nhất thiết phải là một câu chuyện lớn lao, đôi khi chỉ là một hành động nhỏ, một ánh mắt, một cuộc trò chuyện rất bình thường nhưng lại giúp khán giả hiểu hơn về người chiến sĩ.

Riêng với hạng mục MC, tôi đặc biệt quan tâm đến cách các bạn kết nối những câu chuyện ấy với người xem. Có bạn chuẩn bị rất kỹ, đầu tư từ nội dung đến hình ảnh, nhưng theo Uyên, điều quan trọng vẫn là sự chân thật. Mình không cần cố làm cho nhân vật trở nên quá lớn lao, bởi chính những điều bình dị và chân thật đã đủ khiến họ trở nên đẹp trong mắt khán giả rồi.

Với tôi, khi chấm một phần thi MC, điều đầu tiên không phải là bạn đó có giọng nói hay đến đâu, ngoại hình đẹp thế nào hay dẫn có thật nhiều cảm xúc hay không? Tôi quan tâm trước hết đến việc bạn có hiểu điều mình đang nói không, có thực sự tin vào câu chuyện mình đang kể không bởi vì khi mình hiểu và có cảm xúc thật, cách mình truyền tải đến khán giả cũng sẽ khác.

Theo tôi, một MC truyền hình phải có kỹ năng nghề nghiệp như phát âm rõ ràng, biết tiết chế giọng nói, làm chủ máy quay, biết tương tác với nhân vật và đặc biệt là xử lý được những tình huống phát sinh ở hiện trường.

Với nội dung về lực lượng Công an, sự chính xác và chuẩn mực lại càng quan trọng. Có những bạn rất cố gắng thể hiện cảm xúc, nhưng đôi khi hơi gồng, hơi giống đang diễn. Là một người làm sân khấu, tôi hiểu điều đó.

Nhưng dẫn chương trình không phải là diễn một vai thật hay, mà là làm sao để người xem tin điều mình đang nói. Điều khiến tôi xúc động thì đơn giản lắm, đó là khi một câu chuyện được kể bằng sự tử tế, bằng sự quan sát và thấu hiểu con người. Không cần lời dẫn quá hoa mỹ, không cần nhạc nền phải thật bi thương để lấy nước mắt.

Chỉ cần một khoảnh khắc thật, một câu nói thật, khiến mình xem xong còn suy nghĩ về nó, thì với Uyên, tác phẩm ấy đã có giá trị rồi bởi cuối cùng, khán giả có thể quên một lời dẫn rất hay, nhưng cảm xúc chân thật mà người làm truyền hình để lại thì họ sẽ nhớ rất lâu.

MC Thế Cương:

MC CAND trưởng thành vượt bậc về kỹ năng và bản lĩnh sân khấu

Tôi nhận thấy, đội ngũ MC đến từ Công an các đơn vị, địa phương đã có sự trưởng thành vượt bậc cả về trình độ chuyên môn, khả năng ứng biến, phong thái thể hiện và kỹ năng xử lý tình huống.

Các phần thi năm nay mang đến không khí mới mẻ cho Liên hoan. Đặc biệt, trước những tình huống do BGK đưa ra, nhiều thí sinh đã thể hiện khả năng xử lý linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của một người dẫn chương trình hiện đại.

MC Thế Cương và MC Võ Minh Trâm

Ở hạng mục MC, các thí sinh trải qua hai nội dung thi gồm thể hiện lời bình tin tức, phóng sự và dẫn chương trình kết hợp xử lý tình huống do BGK đưa ra.

Để thành một MC chuyên nghiệp, bên cạnh kỹ năng dẫn chương trình, yếu tố quan trọng nhất là nền tảng kiến thức, sự hiểu biết và khả năng ứng biến nhanh trước những tình huống phát sinh.

Đội ngũ MC đến từ Công an các đơn vị, địa phương đã có sự trưởng thành vượt bậc cả về trình độ chuyên môn, khả năng ứng biến, phong thái thể hiện và kỹ năng xử lý tình huống.

Một người dẫn chương trình giỏi phải biết làm chủ sân khấu, chủ động thích ứng với những thay đổi và xử lý khéo léo các sự cố để chương trình diễn ra liền mạch. Sự tự tin, linh hoạt, chủ động và không ngừng đổi mới là những phẩm chất mà đội ngũ MC, đặc biệt là các MC trẻ trong lực lượng CAND cần tiếp tục rèn luyện.

Trung úy Nguyễn Đăng Anh Tài - Phó Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh:

Mang những câu chuyện đẹp của Công an Hà Tĩnh đến với Liên hoan

Tham dự Liên hoan, tôi không giấu được niềm vui và tự hào khi có cơ hội tranh tài cùng các thí sinh đến từ Công an các đơn vị, địa phương.

Đây không chỉ là cơ hội để tôi thử sức, khẳng định và nâng cao năng lực chuyên môn mà còn là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp trong toàn lực lượng.

Qua đó, tôi mong muốn tiếp tục hoàn thiện kỹ năng dẫn chương trình, góp phần truyền tải hiệu quả những thông tin tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân đến với công chúng.

Năm nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh mang đến Liên hoan 20 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, chuyên mục, phản ánh đa dạng các mặt công tác, chiến đấu và đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Nổi bật trong số đó là bộ phim tài liệu tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Hà Tĩnh; Tác phẩm âm nhạc “Công an Hà Tĩnh vang mãi bản hùng ca” do hai cán bộ Công an tỉnh sáng tác; Phóng sự về mô hình “Con nuôi Công an xã” cùng các tác phẩm phản ánh hoạt động tuyên truyền trên nền tảng số.

Trung úy Nguyễn Đăng Anh Tài bày tỏ niềm vui và tự hào khi có cơ hội tranh tài cùng các thí sinh đến từ Công an các đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với tác phẩm kể về một Phó Trưởng Công an xã kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, đồng thời nỗ lực tập luyện thể thao và giành Huy chương Vàng môn bơi lội tại một giải đấu do Bộ Công an tổ chức.

Qua Liên hoa lần này, tôi mong muốn thông qua những tác phẩm dự thi có thể giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương Hà Tĩnh, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương giàu nghị lực trong lực lượng CAND.

Đại úy Nguyễn Thị Kim Trang - cán bộ Công an xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

Từ những vụ lừa đảo ở cơ sở đến thông điệp cảnh giác trên sóng phát thanh

Lần đầu tham dự Liên hoan, tôi không giấu được niềm vui, sự háo hức khi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những đồng nghiệp làm công tác tuyên truyền trong lực lượng CAND trên cả nước.

Tham gia tranh tài ở hạng mục MC, tôi ấn tượng không chỉ là không khí tổ chức chuyên nghiệp mà còn là cơ hội được lắng nghe những nhận xét, góp ý trực tiếp từ BGK để hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.

Đại úy Nguyễn Thị Kim Trang ấn tượng không chỉ là không khí tổ chức Liên hoan rất chuyên nghiệp.

Đây là dịp để tôi học hỏi, trau dồi kỹ năng dẫn chương trình, rèn luyện phong thái, tác phong và khả năng truyền tải cảm xúc qua từng lời dẫn. Những kinh nghiệm tích lũy được tại Liên hoan sẽ giúp tôi thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Đáng chú ý, trong số các tác phẩm của đoàn Công an tỉnh Khánh Hòa tham dự Liên hoan năm nay, tôi đặc biệt tâm đắc với một tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhất là các hình thức lừa đảo thông qua mua bán hàng hóa, thực hiện nhiệm vụ trực tuyến.

Đây đều là những thủ đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, thường xuyên được lực lượng Công an cấp xã tiếp nhận, xử lý qua các tin báo của người dân.

Đại úy Nguyễn Thị Kim Trang tâm đắc với một tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Trong quá trình công tác tại cơ sở, chúng tôi thường xuyên tiếp nhận thông tin liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng. Vì vậy, tôi mong muốn thông qua tác phẩm phát thanh của đơn vị, có thể giúp người dân nhận diện thủ đoạn của các đối tượng, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa.