Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND: Công an TP Hà Nội giành giải Nhất toàn đoàn lần thứ 2 liên tiếp

Các đại biểu lãnh đạo Bộ Công an, các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội cùng đại diện các đơn vị, địa phương dự lễ bế mạc "Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV - năm 2026"

Tối 27/10, tại Hà Nội, Lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, khép lại hành trình giao lưu, tranh tài của những người làm công tác truyền thông trong lực lượng Công an nhân dân. Liên hoan do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ ngày 22 đến 27/10, với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa”.

Dự Lễ bế mạc có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng Chủ tịch Liên hoan; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các nhà báo, chiến sĩ Công an thuộc 34 tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện các đoàn nghệ thuật và các đơn vị có tác phẩm tham dự Liên hoan trong và ngoài lực lượng Công an.

Dấu mốc nổi bật của truyền thông Công an Nhân dân

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu tổng kết Liên hoan, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức đánh giá các tác phẩm tham dự năm nay cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài, sự đầu tư về nội dung và hình thức thể hiện, đồng thời phản ánh những vấn đề đang đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đời sống xã hội.

Với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa”, Liên hoan không chỉ là dịp đánh giá chất lượng tác phẩm mà còn tạo cơ hội để những người làm truyền thông trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách làm hay và tìm kiếm hướng đổi mới. Trong đó, nhiều tác phẩm được đánh giá cao bởi bám sát thực tiễn, lựa chọn những vấn đề có ý nghĩa xã hội và thể hiện được sự dấn thân của người làm báo.

Liên hoan lần này cũng ghi nhận những hình thức thể hiện mới, trong đó có 44 tác phẩm podcast và hơn 140 video tham gia hạng mục dành cho nền tảng số. Sự xuất hiện của các loại hình này cho thấy người làm truyền thông CAND đang từng bước thích ứng với sự thay đổi trong phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng. Tuy nhiên, đổi mới công nghệ và hình thức thể hiện cần gắn với chất lượng nội dung, bảo đảm thông tin chính xác và giữ được giá trị cốt lõi của tác phẩm.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng. Nhưng điều lớn hơn là giá trị tác phẩm để lại trong lòng công chúng. Tôi mong mỗi người làm báo Công an nhân dân tiếp tục bước vào đời sống, đến những nơi gian khó, bởi phía sau mỗi chiến công là một con người. Và phía sau mỗi con người là một câu chuyện xứng đáng được lắng nghe.Hãy để những người hy sinh thầm lặng được xã hội nhớ đến. Hãy để những điều tử tế không bị lãng quên. Và hãy để mỗi tác phẩm nhắc chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của hai chữ “bình yên”.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tướng Đỗ Triệu Phong cũng nhìn nhận một số hạn chế về chiều sâu nội dung, tính phát hiện và cách thể hiện ở một số tác phẩm. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư cho những đề tài khó, tăng cường khả năng phát hiện vấn đề từ thực tiễn, đồng thời tìm tòi phương thức thể hiện phù hợp hơn với từng loại hình và nền tảng truyền thông.

Từ kết quả Liên hoan, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tác phẩm gắn với việc giữ gìn tính xác thực, tôn trọng bản quyền và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Công nghệ có thể hỗ trợ quá trình sản xuất, giúp tác phẩm tiếp cận công chúng nhanh và rộng hơn, nhưng giá trị bền vững vẫn phải được xây dựng trên sự thật và tính nhân văn.

Theo tinh thần đó, ý nghĩa của Liên hoan không dừng lại ở việc tôn vinh những tác phẩm đoạt giải. Điều quan trọng là những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả và câu chuyện có giá trị từ thực tiễn tiếp tục được chia sẻ, vận dụng; qua đó góp phần nâng cao chất lượng truyền thông CAND, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an và những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Huy Dũng và nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng Chủ tịch Liên hoan trao giải Vàng tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tại Liên hoan

Liên hoan lần thứ XV có sự tham gia của 57 đơn vị, trong đó có 12 đơn vị ngoài lực lượng Công an. Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận 737 tác phẩm và 45 thí sinh đủ điều kiện tham gia phần thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, nâng tổng số tác phẩm và thí sinh dự thi lên 782. Trong đó, có 432 tác phẩm truyền hình, 276 tác phẩm phát thanh và 29 tác phẩm điện ảnh.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức Liên hoan đã trao 35 giải Vàng, 71 giải Bạc, 108 giải Đồng và 152 Bằng khen. Những con số này cho thấy quy mô tham gia rộng rãi, sự đa dạng của các loại hình tác phẩm cũng như nỗ lực đầu tư của các đơn vị trong hoạt động truyền thông Công an Nhân dân. Điểm nổi bật của Liên hoan không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm mà còn ở sự phong phú của đề tài, cách tiếp cận và ngôn ngữ thể hiện. Nhiều sản phẩm đi sâu vào những vấn đề đặt ra từ thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chuyển đổi số và xây dựng lực lượng. Cùng với đó là những câu chuyện về cán bộ, chiến sĩ giúp dân trong thiên tai, những mô hình hỗ trợ cộng đồng, các tấm gương người tốt, việc tốt và những đóng góp thầm lặng trong đời sống thường ngày.

Thành tích tự hào của Công an TP Hà Nội

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chúc mừng các đơn vị giành giải Bạc tại Liên hoan

Tâm điểm của lễ bế mạc là phần công bố, trao giải cho các tác phẩm và cá nhân xuất sắc. Đặc biệt, Đoàn Công an TP Hà Nội được trao giải Nhất toàn đoàn và đây là lần thứ hai liên tiếp đạt thành tích này tại Liên hoan. Kết quả là sự ghi nhận đối với nỗ lực của đội ngũ làm công tác tuyên truyền Công an Thủ đô, đồng thời cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn đề tài, cách tiếp cận và phương thức thể hiện các vấn đề từ thực tiễn công tác, chiến đấu.

Trong số các đơn vị tham gia, Phòng Công tác chính trị, Công an TP Hà Nội có nhiều tác phẩm được vinh danh. Ở hạng mục chuyên mục an ninh, trật tự và chuyên đề khoa giáo, tác phẩm “An ninh cuộc sống: Khi cái xấu được trả giá bằng lượt xem” giành Huy chương Vàng. Cùng với đó, phóng sự “Kiến tạo thành phố thông minh” được trao Huy chương Vàng, ghi nhận nỗ lực khai thác những vấn đề gắn với chuyển đổi số và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh mới. Tác phẩm “Người thức cho bình minh” tiếp tục mang về Huy chương Vàng ở hạng mục video trên nền tảng số. Trong khi đó, “Công lý phải được thực thi” giành Huy chương Bạc.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND Giám đốc Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), trao giải Bạc, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan

Ở các đơn vị nghiệp vụ khác, Phòng Cảnh sát giao thông có phim truyền hình “Lời hứa” đoạt Huy chương Vàng. Tác phẩm “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ giữa vòng xoáy thị trường” và “Vỉa hè cho ai” cũng được trao Huy chương Bạc, phản ánh những vấn đề pháp luật và quản lý đô thị gắn với đời sống người dân. Ở loại hình podcast, “Sau những cánh cửa khép kín” của Công an Hà Nội giành Huy chương Vàng. Trong phần thi người dẫn chương trình truyền hình, Võ Thị Minh Trâm cũng được trao Huy chương Vàng. Chương trình ca múa nhạc “Hà Nội trong tim tôi” giành Huy chương Bạc.

Các kết quả cho thấy sự tham gia đa dạng của Công an Hà Nội tại Liên hoan, từ chuyên mục an ninh, trật tự, phóng sự, phim truyền hình đến video trên nền tảng số, podcast và chương trình nghệ thuật. Việc nhiều loại hình cùng có tác phẩm được vinh danh cũng phản ánh nỗ lực đổi mới phương thức truyền thông, mở rộng cách tiếp cận công chúng, đồng thời đưa những vấn đề về pháp luật, trật tự đô thị, chuyển đổi số và hoạt động của lực lượng Công an đến gần hơn với đời sống.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an TP Hà Nội, đơn vị lần thứ hai liên tiếp dẫn đầu tại "Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân"

Với đoàn Công an TP Hà Nội, Liên hoan năm nay ghi dấu bằng những kết quả nổi bật cả ở các hạng mục dự thi lẫn vai trò địa phương phối hợp tổ chức sự kiện. Các tác phẩm của Công an Thủ đô khai thác nhiều vấn đề gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và những vấn đề được xã hội quan tâm, thể hiện nỗ lực tìm tòi cách tiếp cận, đa dạng hóa hình thức truyền tải thông tin. Kết quả đạt được không chỉ là sự ghi nhận đối với từng tác phẩm, êkíp và cá nhân tham gia, mà còn cho thấy sự đầu tư của Công an TP Hà Nội cho công tác tuyên truyền, truyền thông trong tình hình mới.

Trong vai trò đơn vị phối hợp tổ chức, Công an TP Hà Nội cũng góp phần bảo đảm các hoạt động của Liên hoan diễn ra chu đáo, tạo điều kiện để các đoàn tham dự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và kết nối nghiệp vụ. Việc tiếp tục dẫn đầu toàn đoàn năm thứ 2 liên tiếp là dấu mốc đáng chú ý, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì chất lượng, đổi mới nội dung và cách thể hiện trong những mùa Liên hoan tiếp theo.

Không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm và cá nhân xuất sắc, "Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV - năm 2026" còn là không gian gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ giữa những người làm báo, làm phim trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân.

Qua các tác phẩm dự thi, hình ảnh người chiến sĩ Công an hiện lên từ nhiều góc độ, gắn với những nhiệm vụ thầm lặng, những chuyên án cam go và cả sự gần gũi, sẻ chia với nhân dân trong đời sống thường ngày. Liên hoan cũng cho thấy sự chuyển động của báo chí Công an trước yêu cầu đổi mới phương thức thể hiện, ứng dụng công nghệ và mở rộng nền tảng tiếp cận công chúng.

Những kinh nghiệm được chia sẻ, những cách làm sáng tạo được ghi nhận tại sự kiện sẽ là cơ sở để các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm, đáp ứng yêu cầu thông tin trong tình hình mới. Sáu ngày diễn ra Liên hoan vì thế không chỉ khép lại bằng những giải thưởng, mà còn để lại dấu ấn về tinh thần sáng tạo, sự gắn kết nghề nghiệp và trách nhiệm của những người làm truyền thông trong việc lan tỏa sự thật, những giá trị nhân văn và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc Liên hoan: