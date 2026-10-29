Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng quy tụ nhiều ngành nghề

Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng năm 2026 thu hút các thí sinh ở nhiều ngành nghề tham gia (Info: Hữu Sang)

Theo thống kê của Ban Tổ chức, học sinh, sinh viên là nhóm có số lượt đăng ký cao nhất với 48 lượt. Nhóm lao động tự do, kinh doanh và dịch vụ có 32 lượt; cán bộ, nhân viên, viên chức và lực lượng vũ trang có 25 lượt.

Bên cạnh đó, nhóm giáo viên, giảng viên có 13 lượt đăng ký; nhóm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông có 10 lượt. Các nhóm ngành nghề khác đóng góp thêm 16 lượt.

Sự đa dạng này cho thấy niềm đam mê ca hát không chỉ hiện diện trong môi trường học đường hay giới hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, mà còn được nuôi dưỡng ở nhiều lĩnh vực của đời sống.

Với người lao động, cán bộ, giáo viên hay người kinh doanh, việc tham gia một sân chơi âm nhạc là cơ hội để thể hiện sở thích, giao lưu và làm phong phú đời sống tinh thần bên cạnh công việc thường ngày. Đối với học sinh, sinh viên, đây còn là dịp thử sức, rèn luyện sự tự tin và từng bước khám phá khả năng của bản thân.

Cách thức đăng ký tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng năm 2026 (Info: Phạm Lương)

Mang thông điệp “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”, Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 hướng đến kết nối những người có chung niềm đam mê, tạo không gian để các giọng ca thuộc nhiều ngành nghề được thể hiện mình.

Tính đến sáng 28/10, chương trình ghi nhận người đăng ký đến từ 6 tỉnh, thành phố; nhóm tuổi từ 16 - 25 chiếm 59,7% tổng lượt đăng ký. Những con số này góp phần phác họa diện mạo đa dạng của sân chơi âm nhạc ngay trong mùa đầu tiên.

Ban Tổ chức nhận đăng ký dự thi đến hết ngày 31/10/2026.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng Liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.

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