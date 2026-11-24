Các đại biểu trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi Cụm thi đua số IV.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh tặng hoa Ban tổ chức Liên hoan.

Tham gia liên hoan có các câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi của 23 xã, phường với hơn 300 ca sĩ, diễn viên, nhạc công không chuyên. Các đội mang đến nhiều tiết mục hát, múa, hát chèo, hát quan họ đặc sắc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời ca ngợi vai trò, vị trí của người cao tuổi trong gia đình và xã hội, cổ vũ tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục phát huy truyền thống “Tuổi cao - Gương sáng”. Tiêu biểu như các tiết mục: "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Thăm bến nhà Rồng", "Đêm Trường Sơn nhớ Bác", "Việt Nam ơi mến yêu vô cùng", "Hát về Tổ quốc hôm nay", "Tuổi cao gương sáng", "Bài ca người cao tuổi Việt Nam",... Các tiết mục được chuẩn bị công phu, dàn dựng bài bản, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân theo dõi.

Tiết mục biểu diễn của cán bộ, hội viên người cao tuổi xã Xuân Hồng.

Tiết mục biểu diễn của cán bộ, hội viên người cao tuổi xã Hải Hậu.

Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi lần thứ nhất - Cụm thi đua số IV là dịp để các hội viên người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng, niềm đam mê nghệ thuật, tình yêu cuộc sống; đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi trong gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).